Спиритический сеанс, 2021

Режиссер Саймон Баррет известен своим сотрудничеством с режиссером Адамом Вингардом. Вместе они уже работали над такими фильмами, как «Тебе конец!», «Ужасный способ умереть», «Ведьма из Блэр: Новая глава», «З/Л/О» и «Гость».

Режиссер Саймон Баррет не раз исполнял роли в фильмах своего друга и соавтора Адама Вингарда. Он объясняет это тем, что у ранних картин был крайне низкий бюджет, из-за чего он и Вингард были вынуждены играть в них сами, так как попросту не могли найти достаточно денег, чтобы нанять кого-то еще.

В октябре 2019 года стало известно, что актриса Сьюки Уотерхаус присоединилась к актерскому составу фильма.

Актриса Сьюки Уотерхаус стала известна благодаря ролям в таких фильмах, как «С любовью, Рози», «Девушка, которая придумала поцелуи» и «Дождливый день в Нью-Йорке».

Режиссер картины Саймон Баррет выступил также и сценаристом фильма.

В ноябре 2019 года к актерскому составу фильма присоединилась актриса Инанна Саркис, а в декабре – актриса Мэдисен Бити.

Основная часть съемок началась в ноябре 2019 года.

В феврале 2021 года стало известно, что компания RLJE Films приобрела права на распространение фильма в США и назначила его премьеру на май 2021 года с последующей премьерой на платформе Shudder в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Члены команы Shudder являются большими поклонниками работ Саймона Баррета в качестве сценариста, поэтому они с радостью ухватились за шанс предоставить стриминговый сервис для распространения его режиссерского дебюта

Оператором картины выступил Карим Хуссэйн, известный по своей работе над сериалом «Ганнибал».