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Спиритический сеанс Спиритический сеанс
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Seance

Спиритический сеанс, 2021

2021 / США
5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Мистический хоррор о таинственных смертях учениц элитной школы
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Спиритический сеанс» – дебютный полнометражный фильм режиссера Саймона Баррета.

Камилл (Сьюки Уотерхаус) становится новенькой ученицей старинной элитной школы для девочек под названием «Академия Эдельвайн». Одна из популярных девушек школы Элис (Инанна Саркис) подговаривает остальных устроить новенькой проверку. Так, для того чтобы стать частью коллектива, Камилл предлагают пройти своеобразный обряд инициации: ночью принять участие в спиритическом сеансе с еще шестью девушками. Вместе они хотят вызвать дух ученицы, которая, согласно слухам, много лет назад в стенах этой школы покончила с собой и с тех самых пор бродит по аудиториям. Сразу после сеанса одна из участниц ритуала покрывается таинственной красной сыпью и умирает. Камилл вспоминает о недавних новостях, которые слышала перед самым приездом в новую школу.

В них говорилось, что недавно при загадочных обстоятельствах в «Академии Эдельвайн» погибла одна из студенток. Когда умирает очередная ученица, Камилл решает взять инициативу в свои руки и начать собственное расследование, в ходе которого выяснится, что несчастья начали преследовать учениц школы после одного злосчастного спиритического сеанса. Во время этой подростковой шалости, ничего не подозревающие девушки случайным образом действительно вызывали дух самоубийцы, которая много лет назад покончила с собой в этом старинном замке. Невинное баловство может превратиться в игру на выживание, а злой потревоженный дух еще не раз вернется, чтобы отомстить и забрать очередную жертву с собой.

 

Режиссер Саймон Баррет известен своим сотрудничеством с режиссером Адамом Вингардом. Вместе они уже работали над такими фильмами, как «Тебе конец!», «Ужасный способ умереть», «Ведьма из Блэр: Новая глава», «З/Л/О» и «Гость».

Режиссер Саймон Баррет не раз исполнял роли в фильмах своего друга и соавтора Адама Вингарда. Он объясняет это тем, что у ранних картин был крайне низкий бюджет, из-за чего он и Вингард были вынуждены играть в них сами, так как попросту не могли найти достаточно денег, чтобы нанять кого-то еще. 

В октябре 2019 года стало известно, что актриса Сьюки Уотерхаус присоединилась к актерскому составу фильма.

Актриса Сьюки Уотерхаус стала известна благодаря ролям в таких фильмах, как «С любовью, Рози», «Девушка, которая придумала поцелуи» и «Дождливый день в Нью-Йорке».

Режиссер картины Саймон Баррет выступил также и сценаристом фильма. 

В ноябре 2019 года к актерскому составу фильма присоединилась актриса Инанна Саркис, а в декабре – актриса Мэдисен Бити. 

Основная часть съемок началась в ноябре 2019 года.

В феврале 2021 года стало известно, что компания RLJE Films приобрела права на распространение фильма в США и назначила его премьеру на май 2021 года с последующей премьерой на платформе Shudder в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Члены команы Shudder являются большими поклонниками работ Саймона Баррета в качестве сценариста, поэтому они с радостью ухватились за шанс предоставить стриминговый сервис для распространения его режиссерского дебюта

Оператором картины выступил Карим Хуссэйн, известный по своей работе над сериалом «Ганнибал».

Камилл – новая ученица элитной школы для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна из студенток. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.

5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 21 мая 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Саймон Баррет
Саймон Баррет
В ролях
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Инанна Саркис
Инанна Саркис
Мэдисен Бити
Мэдисен Бити
Элла-Рэй Смит
Элла-Рэй Смит
Симус Паттерсон
Симус Паттерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спиритический сеанс 2 постера
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Спиритический сеанс
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После спиритического сеанса одна из учениц женского пансионата кончает жизнь самоубийством. Место недолго остается свободным, и в школу зачисляют новенькую — Камиллу. Она сразу пытается проявить себя и идет на конфликт с группой местных задир. После очередного розыгрыша, связанного с попыткой установить связь с погибшей, в пансионе начинают таинственно пропадать девушки, а некоторых из них находят мертвыми при очень странных обстоятельствах. Подозрение падает на призрака из местных…
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Надира Азизова 1 апреля 2021, 17:18
Сеанстар жокко
Надира Азизова 1 апреля 2021, 17:18
Баатыр кыргыз киносу
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16 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм ужасов «Спиритический сеанс» получил дату релиза на стрим-сервисе Shudder За проект отвечает автор «Гостя», а в главной роли Сьюки Уотерхаус. 
Написать
24 августа 2021 11:42
Детективный триллер о призраках «Спиритический сеанс» получил первый трейлер За создание фильма отвечает постоянный соавтор режиссера «Годзиллы против Конга».
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14 апреля 2021 16:25
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