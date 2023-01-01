Часовой, 1977

Нью-Йорк. Актриса и модель Элисон живет вместе со своим парнем Майклом, который хочет жениться на ней. Но Элисон еще не готова к такому шагу и решает снять собственное жилье. Элисон снимает квартиру в Бруклине у мисс Логан. Та рассказывает, что на последнем, пятом этаже живет слепой священник, отец Халлиран. Освоившись на новом месте, Элисон ругается с Майклом, который неоднозначно воспринял ее уход. Вскоре Элисон знакомится со своим соседом, пожилым человеком Чарльзом Чейзеном. Во время пикника Майкл замечает, что на шее Элисон висит крестик. Он удивляется, так как не знал, что она верующая. Вскоре Элисон знакомится с другими обитателями дома. Вскоре Элисон начинают беспокоить кошмары и странные галлюцинации. Она видит в своей комнате качающуюся люстру и слышит шум в квартире наверху. Она рассказывает мисс Логан об этих странных явлениях, а также о необычных соседях, на что мисс Логан заявляет, что кроме отца Халлирана и нее вот уже три года в доме никто не живет…