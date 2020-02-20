Кукла 2: Брамс, 2019

Уильям Брент Белл и Стейси Минер представили продолжение хоррора «Кукла». Сиквел расскажет историю другой английской семьи, вынужденной переехать в старинный особняк Хилшир — тот самый, где происходят события первого фильма.
Героиня первой части Гретта приезжает в странный дом, чтобы работать няней. Девушка не подозревает, что на самом деле ей придется присматривать за куклой Брамсом. Она принимает хозяев дома за психов и решает нажиться на их странностях. Все, что нужно Гретте — следовать правилам. Она не принимает их всерьез и нарушает, из-за чего вскоре становится участницей странных и мистических событий.
Гретте и еще одному работнику дома Малькольму удалось сбежать от Брамса. Хозяева выставили дом на продажу, и вот у них наконец-то нашлись покупатели — молодая семья, которая вынуждена переехать в английскую глушь Хилшир ради своего сына Джуда.
Мать мальчика, Лиза, обеспокоена странным поведением сына. По рекомендации детского психолога всей семьей они переезжают в старинный особняк, но не выясняют его прошлое. В первый же день мальчик находит странную фарфоровую куклу, которая пугает Лизу. Она терпит присутствие Брамса и втайне желает от него избавиться.
Тем временем сразу после появления Брамса в доме начинают происходить странные и загадочные вещи. Поведение Джуда выходит из-под контроля. Лизе предстоит спасти себя и сына из рук Брамса, а он не намерен просто так отпустить своих новых соседей.
Для режиссера Уильяма Брента Белла и Стейси Минер это уже второй совместный проект. Первая часть фильма стала дебютом для сценаристки.
Съемки картины начались в январе 2019 года, а закончились спустя три месяца — в конце марта. Съемки проходили в Британской Колумбии, Канада.
Релиз фильма откладывали дважды. Сначала его должны были выпустить в июле 2019 года, но дата совпала с релизом других ужастиков о куклах. Затем премьеру перенесли на декабрь 2019, в итоге показ в США состоялся 21 февраля 2020 года.
В проекте должны была появиться актриса Лорен Кохэн, но из-за плотного рабочего графика она отказалась от участия в съемках. От роли старшего Брамса также отказался Джеймс Расселл.
Изначально фильм планировали назвать «Во тьме», но потом переименовали.
В Испании фильм выпустили на VOD и DVD. В Барселоне фильм показывали с субтитрами только в двух кинотеатрах и в течение двух дней, в Мадриде — дублированную версию в день премьеры.
В этой части нет сцен после титров.
Сиквел короче, чем первый фильм.
В фильме есть ошибка. Сюжет разворачивается в Англии, но розетки и выключатели в доме установлены по американским стандартам.
Картина вышла в мировой прокат в феврале 2020 и получила много негативных отзывов. На сайте Rotten Tomatoes она набрала всего 10%, а на Metacritic — всего 25 баллов.
Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Бармс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?