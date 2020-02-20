Кукла 2: Брамс, 2019

Уильям Брент Белл и Стейси Минер представили продолжение хоррора «Кукла». Сиквел расскажет историю другой английской семьи, вынужденной переехать в старинный особняк Хилшир — тот самый, где происходят события первого фильма.

Героиня первой части Гретта приезжает в странный дом, чтобы работать няней. Девушка не подозревает, что на самом деле ей придется присматривать за куклой Брамсом. Она принимает хозяев дома за психов и решает нажиться на их странностях. Все, что нужно Гретте — следовать правилам. Она не принимает их всерьез и нарушает, из-за чего вскоре становится участницей странных и мистических событий.

Гретте и еще одному работнику дома Малькольму удалось сбежать от Брамса. Хозяева выставили дом на продажу, и вот у них наконец-то нашлись покупатели — молодая семья, которая вынуждена переехать в английскую глушь Хилшир ради своего сына Джуда.

Мать мальчика, Лиза, обеспокоена странным поведением сына. По рекомендации детского психолога всей семьей они переезжают в старинный особняк, но не выясняют его прошлое. В первый же день мальчик находит странную фарфоровую куклу, которая пугает Лизу. Она терпит присутствие Брамса и втайне желает от него избавиться.

Тем временем сразу после появления Брамса в доме начинают происходить странные и загадочные вещи. Поведение Джуда выходит из-под контроля. Лизе предстоит спасти себя и сына из рук Брамса, а он не намерен просто так отпустить своих новых соседей.