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Кукла 2: Брамс Кукла 2: Брамс
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Кукла 2: Брамс, 2019

2019 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Хоррор про дружбу мальчика со зловещей куклой.
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Уильям Брент Белл и Стейси Минер представили продолжение хоррора «Кукла». Сиквел расскажет историю другой английской семьи, вынужденной переехать в старинный особняк Хилшир — тот самый, где происходят события первого фильма.

Героиня первой части Гретта приезжает в странный дом, чтобы работать няней. Девушка не подозревает, что на самом деле ей придется присматривать за куклой Брамсом. Она принимает хозяев дома за психов и решает нажиться на их странностях. Все, что нужно Гретте — следовать правилам. Она не принимает их всерьез и нарушает, из-за чего вскоре становится участницей странных и мистических событий.

Гретте и еще одному работнику дома Малькольму удалось сбежать от Брамса. Хозяева выставили дом на продажу, и вот у них наконец-то нашлись покупатели — молодая семья, которая вынуждена переехать в английскую глушь Хилшир ради своего сына Джуда.

Мать мальчика, Лиза, обеспокоена странным поведением сына. По рекомендации детского психолога всей семьей они переезжают в старинный особняк, но не выясняют его прошлое. В первый же день мальчик находит странную фарфоровую куклу, которая пугает Лизу. Она терпит присутствие Брамса и втайне желает от него избавиться.

Тем временем сразу после появления Брамса в доме начинают происходить странные и загадочные вещи. Поведение Джуда выходит из-под контроля. Лизе предстоит спасти себя и сына из рук Брамса, а он не намерен просто так отпустить своих новых соседей.

Для режиссера Уильяма Брента Белла и Стейси Минер это уже второй совместный проект. Первая часть фильма стала дебютом для сценаристки.

Съемки картины начались в январе 2019 года, а закончились спустя три месяца — в конце марта. Съемки проходили в Британской Колумбии, Канада.

Релиз фильма откладывали дважды. Сначала его должны были выпустить в июле 2019 года, но дата совпала с релизом других ужастиков о куклах. Затем премьеру перенесли на декабрь 2019, в итоге показ в США состоялся 21 февраля 2020 года.

В проекте должны была появиться актриса Лорен Кохэн, но из-за плотного рабочего графика она отказалась от участия в съемках. От роли старшего Брамса также отказался Джеймс Расселл.

Изначально фильм планировали назвать «Во тьме», но потом переименовали. 

В Испании фильм выпустили на VOD и DVD. В Барселоне фильм показывали с субтитрами только в двух кинотеатрах и в течение двух дней, в Мадриде — дублированную версию в день премьеры. 

В этой части нет сцен после титров.

Сиквел короче, чем первый фильм.

В фильме есть ошибка. Сюжет разворачивается в Англии, но розетки и выключатели в доме установлены по американским стандартам.

Картина вышла в мировой прокат в феврале 2020 и получила много негативных отзывов. На сайте Rotten Tomatoes она набрала всего 10%, а на Metacritic — всего 25 баллов.

Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Бармс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба… Что будет, если нарушить правила куклы?

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 марта 2020
Премьера онлайн 28 апреля 2020
Премьера в мире 20 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Уильям Брент Белл
Уильям Брент Белл
В ролях
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Ралф Айнесон
Ралф Айнесон
Овайн Йомэн
Овайн Йомэн
Кристофер Конвери
Кристофер Конвери
Оливер Райс
Оливер Райс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кукла 2: Брамс 5 постеров
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Кукла 2: Брамс
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за 1 рубль
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Однажды, пока муж отсутствовал, на Лизу напали грабители прямо в её собственном доме. Женщина с трудом восстанавливается после стресса. Но ещё хуже дела обстоят у её малолетнего сына Джуда, ставшего свидетелем преступления. Мальчик перестаёт разговаривать. Чтобы улучшить его восстановление, семья переезжает в другой дом. А именно в поместье из первого фильма. Там Джуд находит похороненную фарфоровую куклу, и вскоре она становится лучшим другом для мальчика. А потом начинают происходить…
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Artem Tivikov 10 марта 2020, 10:04
если ждешь ставь лайк. тысяча лайков и назову сына Брамс
Олег 13 марта 2020, 20:30
Поставил лайк
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В сети появился трейлер и постеры к хоррору «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс В России сиквел известного ужастика выйдет 12 марта.
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10 января 2020 15:01
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