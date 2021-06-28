Улица Страха. 1 часть: 1994, 2021

События первой части хоррор-трилогии Netflix разворачиваются в 1994 году. Однажды по провинциальному американскому городку проносится волна убийств, как кажется, невзаимосвязанных. Но группе любознательных подростков удается доказать обратное. Теперь опасность нависает уже над их собственными жизнями.

«Улица страха» — проект, возникший на основе книг культового писателя Р.Л. Стайна, известного по циклу «Ужастики». Вдохновляясь слэшерами 80-90-х годов «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», а также используя визуальный ряд в духе телевизионного хита «Очень странные дела», Ли Джаньяк погружает зрителей в мир, охваченный кровавым насилием.

Шейдисайд, штат Огайо. В местном торговом центре происходит резня, учиненная таинственным маньяком в маске черепа. Злодей убивает семь человек, после чего полицейские выпускают в агрессора обойму. Казалось, что с кошмаром покончено, но преступник восстает из могилы. Под удар попадает девушка Дина, переживающая разрыв с возлюбленной Самантой, намеренной переехать из захудалого Шейдисайда в идеалистический и богатый Саннивейл.

Расследование позволяет подросткам установить, что резня в ТЦ — не первый инцидент, когда безобидный с виду человек устраивает ничем не мотивированную бойню. Дина и ее сверстники приходят к выводу, что зло, с которым им довелось столкнуться, имеет сверхъестественное происхождение. И чтобы победить маньяка, им потребуется проявить изобретательность. Дожить до утра удастся далеко не всем жителям Шейдисайда.