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Улица Страха. 1 часть: 1994 Улица Страха. 1 часть: 1994
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Улица Страха. 1 часть: 1994, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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События первой части хоррор-трилогии Netflix разворачиваются в 1994 году. Однажды по провинциальному американскому городку проносится волна убийств, как кажется, невзаимосвязанных. Но группе любознательных подростков удается доказать обратное. Теперь опасность нависает уже над их собственными жизнями.

«Улица страха» — проект, возникший на основе книг культового писателя Р.Л. Стайна, известного по циклу «Ужастики». Вдохновляясь слэшерами 80-90-х годов «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», а также используя визуальный ряд в духе телевизионного хита «Очень странные дела», Ли Джаньяк погружает зрителей в мир, охваченный кровавым насилием.

Шейдисайд, штат Огайо. В местном торговом центре происходит резня, учиненная таинственным маньяком в маске черепа. Злодей убивает семь человек, после чего полицейские выпускают в агрессора обойму. Казалось, что с кошмаром покончено, но преступник восстает из могилы. Под удар попадает девушка Дина, переживающая разрыв с возлюбленной Самантой, намеренной переехать из захудалого Шейдисайда в идеалистический и богатый Саннивейл.

Расследование позволяет подросткам установить, что резня в ТЦ — не первый инцидент, когда безобидный с виду человек устраивает ничем не мотивированную бойню. Дина и ее сверстники приходят к выводу, что зло, с которым им довелось столкнуться, имеет сверхъестественное происхождение. И чтобы победить маньяка, им потребуется проявить изобретательность. Дожить до утра удастся далеко не всем жителям Шейдисайда.

Идея адаптации цикла «Улица страха» Р.Л. Стайна возникла еще в 2015 году. Изначально производством занималась студия 20th Century, однако сценарий Фила Грациадея и Кайла Киллена был переписан Ли Джаньяк («Крик», «Медовый месяц») в 2017 году. Она же заняла режиссерское кресло и единолично поставила все три части.

Съемки трилогии проходили с марта по сентябрь 2019 года в штате Джорджия. Фильмы должны были выйти в кинотеатрах США, однако пандемия Covid-19 привела к переходу прав к стримингу Netflix.

Майя Хоук, известная по роли Робин Бакли в «Очень странных делах», появляется в первом фильме. Во второй части сыграла Сэди Синк, воплотившая у братьев Даффер образ Макс Мэйфилд, а в третьей задействован Рэндолл П. Хевенс, в сериале являвшийся Скоттом Кларком.

Помимо цитирования из «Крика» Уэса Крэйвена, а также визуального ряда в духе «Очень странных дел», Ли Джаньяк отдает дать уважения слэшеру «Незваный гость» Скотта Шпигеля, действие которого также разворачиваются в супермаркете.

Во вступительной сцене полки магазина заполнены книгами «Улица страха» Р.Л. Стайна, на которых основана трилогия.

По словам Джаньяк, она черпала вдохновение из личного опыта. Как и персонажи первой «Улицы страха», она являлась подростком из Огайо 1990-х.

Несмотря на тот факт, что события происходят в 1994 году, в кинокартине звучат треки «Only Happy When It Rains» группы Garbage и «More Human than Human» в исполнении White Zombie 1995 года, «Machine Head» Bush 1996 года и «Your Woman» Джоти Мишры 1997 года выпуска.

Таинственные убийства потрясают городок Шейдисайд, штат Огайо.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 28 июня 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ли Джаньяк
Ли Джаньяк
В ролях
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Эшли Цукерман
Эшли Цукерман
Сэди Синк
Бенжамин Флорес мл.
Бенжамин Флорес мл.
Шарлин Амойя
Шарлин Амойя
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Улица Страха. 1 часть: 1994 3 постера
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саундтрек фильма Улица Страха. 1 часть: 1994
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