Улица Страха. 1 часть: 1994, 2021

Идея адаптации цикла «Улица страха» Р.Л. Стайна возникла еще в 2015 году. Изначально производством занималась студия 20th Century, однако сценарий Фила Грациадея и Кайла Киллена был переписан Ли Джаньяк («Крик», «Медовый месяц») в 2017 году. Она же заняла режиссерское кресло и единолично поставила все три части.

Съемки трилогии проходили с марта по сентябрь 2019 года в штате Джорджия. Фильмы должны были выйти в кинотеатрах США, однако пандемия Covid-19 привела к переходу прав к стримингу Netflix.

Майя Хоук, известная по роли Робин Бакли в «Очень странных делах», появляется в первом фильме. Во второй части сыграла Сэди Синк, воплотившая у братьев Даффер образ Макс Мэйфилд, а в третьей задействован Рэндолл П. Хевенс, в сериале являвшийся Скоттом Кларком.

Помимо цитирования из «Крика» Уэса Крэйвена, а также визуального ряда в духе «Очень странных дел», Ли Джаньяк отдает дать уважения слэшеру «Незваный гость» Скотта Шпигеля, действие которого также разворачиваются в супермаркете.

Во вступительной сцене полки магазина заполнены книгами «Улица страха» Р.Л. Стайна, на которых основана трилогия.

По словам Джаньяк, она черпала вдохновение из личного опыта. Как и персонажи первой «Улицы страха», она являлась подростком из Огайо 1990-х.

Несмотря на тот факт, что события происходят в 1994 году, в кинокартине звучат треки «Only Happy When It Rains» группы Garbage и «More Human than Human» в исполнении White Zombie 1995 года, «Machine Head» Bush 1996 года и «Your Woman» Джоти Мишры 1997 года выпуска.