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Грейсфилд Грейсфилд
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The Gracefield Incident

Грейсфилд, 2017

2017 / США / Канада
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм ужасов американо-канадского производства «Грейсфилд» снял режиссёр Мэттью Ратте, для которого проект стал дебютом в полном метре. В картине снялись в основном начинающие молодые актёры, среди которых Лоуренс Дофинаис («Все заодно»), Джульетт Госселин («Мученицы», «Дарвин»), Лори Грэхэм («Прибытие», «Девять жизней»), Кимберли Лаферрье («Знак») и другие.

Фильм «Грейсфилд» расскажет о том, как шестеро молодых ребят отпрявляются провести уик-энд в Грейсфилд. Они снимают домик в лесу, где отдыхают и веселятся. Но внезапно раздаётся ужасный звук. Выйдя на улицу, герои видят упавший в лесу метеорит. Естественно, пройти мимо диковинной «находки» они не могут. Однако вскоре они пожалеют о том, что так близко подошли к зловещему объекту.

- «Грейсфилд» - это полнометражный дебют режиссёра Мэттью Ратте

- Сам режиссёр исполняет одну из ролей в своём фильме. Кроме того, он написал к картине сценарий и выступил в качестве продюсера

- Для оператора Яна Севорда «Инцидент в Грейсфилде» также стал полнометражным дебютом

- Композитор Ной Сорота написал музыку к картине «Восставшие из пепла» (2007), в которой Мэттью Ратте значился сопродюсером

- Художник фильма «Грейсфилд» Элиза де Блуа выступала в качестве декоратора на съёмках картин «Война Богов: Бессмертные» и «Смурфики»

Грейсфилд. Одно из самых загадочных мест в мире, где этой ночью произойдёт череда невероятных происшествий. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это…  Ничто не останется незамеченным. И всё, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надёжным образом: камерой, вживлённой в глаз участника событий.

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера в мире 21 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
Матье Рэтхи
Матье Рэтхи
В ролях
Лоуренс Дофинаис
Лоуренс Дофинаис
Джульетт Госселин
Джульетт Госселин
Лори Грэхэм
Лори Грэхэм
Кимберли Лаферрье
Кимберли Лаферрье
Алекс С. Нати
Алекс С. Нати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грейсфилд 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Мэт (Матье Рэтхи), Джессика (Кимберли Лаферрье) и близкие друзья супругов решили провести несколько дней в лесу, точнее, в шикарном доме с джакузи, заботливо предоставленном начальником Мэта своему сотруднику на безвозмездной основе, чтобы тот смог немного развеяться в компании друзей. Десять месяцев назад в аварии его жена потеряла ребенка, а сам он остался без глаза. Особняк босса расположен в глуши, вокруг дома мужчина расставил ловушки и скрытые камеры: он верит в существование Йети и…
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КиноМюсли 27 июля 2017, 00:26
ЛУЧШЕ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ, ЧЕМ ХОДИТЬ С КАМЕРОЙ В ГЛАЗУ

Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «ГРЕЙСФИЛД» (Наше мнение может отличаться… Читать дальше…
mikhail070488 1 августа 2017, 06:57
Название фильма и трейлер ещё хоть как-то говорит о том, что фильм можно посмотреть. Но после двадцати минут просмотра начинаешь понимать, что этот… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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