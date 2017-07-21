Грейсфилд, 2017

Новый фильм ужасов американо-канадского производства «Грейсфилд» снял режиссёр Мэттью Ратте, для которого проект стал дебютом в полном метре. В картине снялись в основном начинающие молодые актёры, среди которых Лоуренс Дофинаис («Все заодно»), Джульетт Госселин («Мученицы», «Дарвин»), Лори Грэхэм («Прибытие», «Девять жизней»), Кимберли Лаферрье («Знак») и другие.
Фильм «Грейсфилд» расскажет о том, как шестеро молодых ребят отпрявляются провести уик-энд в Грейсфилд. Они снимают домик в лесу, где отдыхают и веселятся. Но внезапно раздаётся ужасный звук. Выйдя на улицу, герои видят упавший в лесу метеорит. Естественно, пройти мимо диковинной «находки» они не могут. Однако вскоре они пожалеют о том, что так близко подошли к зловещему объекту.
- «Грейсфилд» - это полнометражный дебют режиссёра Мэттью Ратте
- Сам режиссёр исполняет одну из ролей в своём фильме. Кроме того, он написал к картине сценарий и выступил в качестве продюсера
- Для оператора Яна Севорда «Инцидент в Грейсфилде» также стал полнометражным дебютом
- Композитор Ной Сорота написал музыку к картине «Восставшие из пепла» (2007), в которой Мэттью Ратте значился сопродюсером
- Художник фильма «Грейсфилд» Элиза де Блуа выступала в качестве декоратора на съёмках картин «Война Богов: Бессмертные» и «Смурфики»
Грейсфилд. Одно из самых загадочных мест в мире, где этой ночью произойдёт череда невероятных происшествий. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это… Ничто не останется незамеченным. И всё, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надёжным образом: камерой, вживлённой в глаз участника событий.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «ГРЕЙСФИЛД» (Наше мнение может отличаться… Читать дальше…