Грейсфилд, 2017

Новый фильм ужасов американо-канадского производства «Грейсфилд» снял режиссёр Мэттью Ратте, для которого проект стал дебютом в полном метре. В картине снялись в основном начинающие молодые актёры, среди которых Лоуренс Дофинаис («Все заодно»), Джульетт Госселин («Мученицы», «Дарвин»), Лори Грэхэм («Прибытие», «Девять жизней»), Кимберли Лаферрье («Знак») и другие.

Фильм «Грейсфилд» расскажет о том, как шестеро молодых ребят отпрявляются провести уик-энд в Грейсфилд. Они снимают домик в лесу, где отдыхают и веселятся. Но внезапно раздаётся ужасный звук. Выйдя на улицу, герои видят упавший в лесу метеорит. Естественно, пройти мимо диковинной «находки» они не могут. Однако вскоре они пожалеют о том, что так близко подошли к зловещему объекту.