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Спасибо за шоколад Спасибо за шоколад
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Merci pour le chocolat

Спасибо за шоколад, 2000

2000 / Франция / Швейцария
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

В молодости Мари-Клер и Лизбет были лучшими подругами, почти сестрами. И даже когда любимый мужчина Мари-Клер, Андре Полонский, ушел от нее к Лизбет, девушки остались самыми близкими людьми. У Полонских рос сын Гийом. В день десятилетия их свадьбы Лизбет погибла в автокатастрофе, уснув за рулем.

В память о подруге безутешная Мари-Клер устроила фотовыставку ее работ, а вскоре сочеталась браком с вдовцом. И теперь это идеально-благополучная семья: владелица крупной шоколадной фабрики и знаменитый пианист. Но однажды в их дом приходит юная студентка консерватории Жанна Пуле, утверждая, что она дочь Андре…

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 15 февраля 2021
Премьера в мире 1 августа 2000
Возраст 12+
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Жак Дютрон
Анна Муглалис
Родольф Поли
Бриджитт Катийон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спасибо за шоколад 2 постера
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