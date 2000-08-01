Спасибо за шоколад, 2000

В молодости Мари-Клер и Лизбет были лучшими подругами, почти сестрами. И даже когда любимый мужчина Мари-Клер, Андре Полонский, ушел от нее к Лизбет, девушки остались самыми близкими людьми. У Полонских рос сын Гийом. В день десятилетия их свадьбы Лизбет погибла в автокатастрофе, уснув за рулем.



В память о подруге безутешная Мари-Клер устроила фотовыставку ее работ, а вскоре сочеталась браком с вдовцом. И теперь это идеально-благополучная семья: владелица крупной шоколадной фабрики и знаменитый пианист. Но однажды в их дом приходит юная студентка консерватории Жанна Пуле, утверждая, что она дочь Андре…