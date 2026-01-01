Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Люди под лестницей
Постер фильма Люди под лестницей
Постер фильма Люди под лестницей
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
3 постера
Люди под лестницей

Люди под лестницей

The People Under the Stairs 18+
О фильме

В каждом городе есть дом, о котором рассказывают ужасные вещи. Взрослые говорят об этом месте шепотом, а все соседские ребятишки обходят его стороной. От таких мрачных домов веет сыростью и смертью. И вряд ли найдётся смельчак, который даже на спор отважится приблизиться к страшному месту в сумраке ночи.

Но случилось так, что однажды обыкновенный тринадцатилетний мальчик вступил в жуткое жилище. Тот кошмар, который пришлось испытать герою, невозможно описать словами.

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 ноября 1991
Дата выхода
9 апреля 1992 Австралия
13 января 1992 Аргентина +13
21 февраля 1992 Бразилия 18
27 декабря 1991 Великобритания
9 января 1992 Германия
1 мая 1992 Дания
7 февраля 1992 Ирландия 18
23 октября 1992 Испания 18
29 апреля 1992 Нидерланды 16
28 августа 1992 Португалия M/18
1 ноября 1991 США
13 марта 1992 Турция
8 мая 1992 Финляндия
15 января 1992 Франция
13 марта 1992 Швеция 15
11 апреля 1992 Япония
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $31 347 154
Производство Alive Films
Другие названия
The People Under the Stairs, La gente detrás de las paredes, As Criaturas Atrás das Paredes, Das Haus der Vergessenen, De mensen onder de trap, El sótano del miedo, El sótano del terror, Källarfolket, Kellariväkeä, La casa nera, Le sous-sol de la peur, Lidé pod schody, Ljudi ispod stuba, Ludzie pod schodami, Merdiven Altındakiler, Oamenii de sub scară, Oi anthropoi kato apo tis skales, Ondskans hus, Os Prisioneiros da Cave, Prisioneros del destino, Rædslernes hus, Rémségek háza, W mroku pod schodami, Wes Craven's the People Under the Stairs, Žmonės po laiptais, Οι άνθρωποι κάτω από τις σκάλες, Люди під сходами, Люди под лестницей, Хора под стъпалата, 壁の中に誰かがいる, 奪命凶宅, 餓鬼之家
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Эверет МакГилл
А.Дж. Ленджер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
