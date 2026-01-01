Отзывы о фильме
В каждом городе есть дом, о котором рассказывают ужасные вещи. Взрослые говорят об этом месте шепотом, а все соседские ребятишки обходят его стороной. От таких мрачных домов веет сыростью и смертью. И вряд ли найдётся смельчак, который даже на спор отважится приблизиться к страшному месту в сумраке ночи.
Но случилось так, что однажды обыкновенный тринадцатилетний мальчик вступил в жуткое жилище. Тот кошмар, который пришлось испытать герою, невозможно описать словами.
|9 апреля 1992
|Австралия
|13 января 1992
|Аргентина
|+13
|21 февраля 1992
|Бразилия
|18
|27 декабря 1991
|Великобритания
|9 января 1992
|Германия
|1 мая 1992
|Дания
|7 февраля 1992
|Ирландия
|18
|23 октября 1992
|Испания
|18
|29 апреля 1992
|Нидерланды
|16
|28 августа 1992
|Португалия
|M/18
|1 ноября 1991
|США
|13 марта 1992
|Турция
|8 мая 1992
|Финляндия
|15 января 1992
|Франция
|13 марта 1992
|Швеция
|15
|11 апреля 1992
|Япония