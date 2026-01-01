В каждом городе есть дом, о котором рассказывают ужасные вещи. Взрослые говорят об этом месте шепотом, а все соседские ребятишки обходят его стороной. От таких мрачных домов веет сыростью и смертью. И вряд ли найдётся смельчак, который даже на спор отважится приблизиться к страшному месту в сумраке ночи.

Но случилось так, что однажды обыкновенный тринадцатилетний мальчик вступил в жуткое жилище. Тот кошмар, который пришлось испытать герою, невозможно описать словами.