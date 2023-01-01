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Феномен
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Phenomena

Феномен, 1985

1985 / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Девочка, приехавшая в привилегированный швейцарский колледж, узнает о том, что в близлежащих окрестностях вот уже несколько месяцев орудует маньяк. Исчезают девочки из этого колледжа, а однажды, спустя почти 10 месяцев после такого исчезновения, была найдена отрезанная (и, конечно, давно разложившаяся) голова несчастной жертвы. Кто же остановит это двуногое чудовище? Новенькая ученица - личность незаурядная. Ласково поглаживая пчелу, севшую ей на руку, она говорит, что любит насекомых. И они действительно ее слушаются. К тому же девочка видит странные сны, когда ходит лунатиком по крыше...

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1985
Премьера в мире 25 января 1985
MPAA R
Режиссер
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
В ролях
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Дария Николоди
Далила Ди Лаццаро
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Фьоре Ардженто
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Феномен 2 постера
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