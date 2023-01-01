Феномен, 1985

Девочка, приехавшая в привилегированный швейцарский колледж, узнает о том, что в близлежащих окрестностях вот уже несколько месяцев орудует маньяк. Исчезают девочки из этого колледжа, а однажды, спустя почти 10 месяцев после такого исчезновения, была найдена отрезанная (и, конечно, давно разложившаяся) голова несчастной жертвы. Кто же остановит это двуногое чудовище? Новенькая ученица - личность незаурядная. Ласково поглаживая пчелу, севшую ей на руку, она говорит, что любит насекомых. И они действительно ее слушаются. К тому же девочка видит странные сны, когда ходит лунатиком по крыше...