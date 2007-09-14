6.5
Девушка у озера

, 2007
Ragazza del lago, La
Италия / мистика, триллер / 18+
Причины посмотреть

О фильме

- по роману Карин Фоссум «Не оглядывайся!».
Идиллический горный городок на севере Италии встревожен исчезновением шестилетней Марты. На ее поиски приезжает опытный инспектор полиции Санцио. Его коллега, Сиболди, уроженец этих мест, становится его помощником в расследовании. Девочку быстро находят, но в это время новое происшествие шокирует город: на берегу озера обнаружено тело молодой девушки Анны без каких-либо следов насильственной смерти. Вероятно, это преступление совершено одним из жителей города. Погружаясь в расследование, Санцио понимает, что слишком многие имели мотив для убийства. Круг подозреваемых все время растет и под подозрением инспектора оказываются: деревенский дурачок, жених Анны, ее соседи и даже отец девушки. В небольшом городке, где все друг друга знают, в нормальных, на первый взгляд, семьях скрываются страшные тайны. Для Санцио дело становится личным, когда в эту загадочную и мрачную историю оказывается вовлечена его собственная семья. Расследуя это дело, инспектор узнает больше, чем мог ожидать.

В ролях

Тони Сервилло
Омеро Антонутти
Марко Балиани
Денис Фазоло
Нелло Маския
Джулия Микелини
Режиссер Андреа Молайоли
Сценарист Карин Фоссум, Сандро Петралья, Людовика Рампольди
Композитор Тео Теардо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 сентября 2007
Дата выхода
14 сентября 2007 Италия
10 октября 2007 США
Бюджет €2 460 000
Сборы в мире $4 927 268
Производство Indigo Film, Medusa Film, Sky
Другие названия
La ragazza del lago, The Girl by the Lake, No mires atrás, A tó leánya, Devojka pored jezera, Djevojka s jezera, Dziewczyna z jeziora, Dziewczyna znad jeziora, Flickan vid sjön, La fille du lac, La noia del llac, Menina do Lago, Mergina prie ežero, To koritsi tis limnis, Vieni a casa mia, Το κορίτσι της λίμνης, Девушка у озера, 湖のほとりで, 湖边的少女

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
