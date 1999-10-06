Кинопроба, 1999

Приятель приглашает вдовца посмотреть на девушек, проходящих кинопробы. Последняя из претенденток произвела на приглашенного "зрителя" исключительное впечатление своей пластикой (она занималась в балетной школе) и одухотворенным лицом. Он списывает из досье ее номер телефона и назначает свидание. Девушка сидит в своей квартире и ждет его. Она ждет героя. Но в квартире кроме хозяйки есть еще кто-то. Кто-то, туго запеленутый в покрывало, шевелится на полу. Кто-то, кого нельзя рассмотреть, но кто подает слабые признаки жизни. Кто-то, кто пришел к чаровнице раньше героя...

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