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Odishon

Кинопроба, 1999

1999 / Корея / Япония
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Приятель приглашает вдовца посмотреть на девушек, проходящих кинопробы. Последняя из претенденток произвела на приглашенного "зрителя" исключительное впечатление своей пластикой (она занималась в балетной школе) и одухотворенным лицом. Он списывает из досье ее номер телефона и назначает свидание. Девушка сидит в своей квартире и ждет его. Она ждет героя. Но в квартире кроме хозяйки есть еще кто-то. Кто-то, туго запеленутый в покрывало, шевелится на полу. Кто-то, кого нельзя рассмотреть, но кто подает слабые признаки жизни. Кто-то, кто пришел к чаровнице раньше героя...
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 6 октября 1999
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Такаси Миике
Такаси Миике
В ролях
Рё Исибаси
Эйи Шиина
Тетсю Саваки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кинопроба 2 постера
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17 мая 2019 12:00
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