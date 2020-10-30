В ролях
Inder Bajwa
Temple Priest
Krishna Sharma
Young Darshan
Sukhwinder Virk
Woman at Temple
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Терри Самундра
Сценарист
Rupinder Inderjit, David Walter Lech, Терри Самундра
Композитор
Daniel B. George
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
30 октября 2020
Премьера в мире
30 октября 2020
Бюджет
$1 500 000
Производство
Manomay Motion Pictures, Netflix
Другие названия
Kaali Khuhi, A Maldição do Poço, Czarna studnia, Der schwarze Brunnen, Fântâna neagră, Pozo oscuro, Sötét kút, Μαύρο πηγάδι, Чёрный колодец, 漆黒の井戸の底から, Черный колодец