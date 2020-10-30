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Постер фильма Черный колодец
3.5
Киноафиша Фильмы Черный колодец
3.5

Черный колодец

, 2020
Kaali Khuhi
Индия / драма, ужасы, мистика / 18+
Постер фильма Черный колодец
3.5

О фильме

Неприкаянный дух проклинает деревню в Пенджабе, где в прошлом убивали девочек-младенцев. Теперь судьба жителей находится в руках десятилетней девочки.

В ролях

Шабана Азми
Satya Maasi
Сатьядип Мисра
Darshan
Санджида Шейх
Priya
Рива Арора
Shivangi
Хетви Бханушали
Sakshi
Роуз Ратод
Chandni
Лила Самсон
Dadi
Samuel John
Yogesh
Jatinder Kaur
Crone 1
Inder Bajwa
Temple Priest
Krishna Sharma
Young Darshan
Sukhwinder Virk
Woman at Temple
Режиссер Терри Самундра
Сценарист Rupinder Inderjit, David Walter Lech, Терри Самундра
Композитор Daniel B. George
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 30 октября 2020
Премьера в мире 30 октября 2020
Бюджет $1 500 000
Производство Manomay Motion Pictures, Netflix
Другие названия
Kaali Khuhi, A Maldição do Poço, Czarna studnia, Der schwarze Brunnen, Fântâna neagră, Pozo oscuro, Sötét kút, Μαύρο πηγάδι, Чёрный колодец, 漆黒の井戸の底から, Черный колодец

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 13 голосов
3.7 IMDb

Отзывы о фильме

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