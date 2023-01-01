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Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
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JFK

Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе, 1991

1991 / США
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

1963-й год. Весь мир шокирован известием об убийстве президента США Джона Кеннеди в Далласе. Пока вице-президент Линдон Джонсон принимает в самолете присягу на верность американскому народу, полиция задерживает бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда. Именно ему в скором времени будет предъявлено обвинение в убийстве. Множество несоответствий и ошибок в проведении расследования, а также гибель 12 ключевых свидетелей, приведут к появлению новых версий убийства. Энергичный окружной прокурор Джим Гаррисон проводит собственное расследование, в ходе которого он смог ответить на вопрос: Кто убил президента Кеннеди?

8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 3 часа 9 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 26 января 1994
Премьера в мире 20 декабря 1991
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 2 постера
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саундтрек фильма Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
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