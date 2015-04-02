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Чунгкингский экспресс
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Chungking Express / Chung Hing sam lam

Чунгкингский экспресс, 1994

1994 / Гонконг
5.7 Оцените
16 голосов
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О фильме

Картина рассказывает две параллельные истории любви, развивающиеся вокруг небольшой забегаловки под названием "Чунгкингский экспресс", возле которой встречаются герои картины. Фильм о двух историях любви.Молодой полицеский грезит загадочной блондинкой с криминальными связями, а молодая продавщица мечтает о жаркой Калифорнии в компании молодого человека в полицейской униформе.

Сам Квентин Тарантино плакал от любви к этому фильму.

5.7 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1994
Режиссер
Вонг Кар-Вай
Вонг Кар-Вай
В ролях
Такеши Камеширо
Тони Леунг
Бриджет Лин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чунгкингский экспресс 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
14:10 от 200 ₽
Искра
21:20 от 290 ₽
Полное расписание и билеты

Чунгкингский экспресс смотреть онлайн

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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Единственный пока что фильм Кар Вая, который реально понравился. Надеюсь, что не последний...
Плакать не плакала, конечно, так, легкая грусть была.… Читать дальше…
User 15 августа 2021, 01:56
Великий фильм и великий Карвай-каравай
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16 голосов
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«Чунгкингский экспресс» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион Таганская
2D, SUB
14:10 от 200 ₽
Искра Дмитровская
2D
21:20 от 290 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D, SUB
20:10
Полное расписание и билеты
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