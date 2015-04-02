Чунгкингский экспресс, 1994

Картина рассказывает две параллельные истории любви, развивающиеся вокруг небольшой забегаловки под названием "Чунгкингский экспресс", возле которой встречаются герои картины. Фильм о двух историях любви.Молодой полицеский грезит загадочной блондинкой с криминальными связями, а молодая продавщица мечтает о жаркой Калифорнии в компании молодого человека в полицейской униформе.

Сам Квентин Тарантино плакал от любви к этому фильму.