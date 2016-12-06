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Великая стена Великая стена
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The Great Wall

Великая стена, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Китай совместно с Америкой выпускает мистический и исторический фильм «Великая стена», рассказывающий о нераскрытых тайнах строительства одного из самых удивительных сооружений планеты Великой китайской стены. На её строительство ушли годы, и тысячи человек принимали участие в этом долгом процессе. Но мало кто знает, от кого именно она должна была защищать народ, и теперь вы станете свидетелями этой тайны.

Режиссёром картины «Великая стена» стал известный у себя на родине Чжан Имоу («Герой», Жить»), который также является обладателем двух «Пальмовых ветвей». Главные роли в фильме «Великая стена» исполнили такие известные актёры, как Мэтт Дэймон («Марисанин», «Идентификация Борна», «Умница Уилл Хантинг»); Педро Паскаль, известный своим недолгим участием в «Игре престолов»; а также Уиллем Дефо («Антихрист», «Английский пациент», «Святые из Бундока»). .

- Съёмки фильма, за исключением нескольких сцен, снятых в Новой Зеландии, полностью прошли в Китае, в городе Циндао

- На съёмки картины было потрачено рекордное количество денег, чем на какой-либо другой фильм, снятый в стране (бюджет составил 135 миллионов)

- «Великая стена» - это первый фильм Чжана Имоу на английском языке

- Фильм обвиняли в таком понятии, как whitewashing, когда персонажа освещаемой в фильме национальности или расы, в данном случае китайской, играет белый актёр. Однако режиссёр Чжан Имоу ответил на эти обвинения тем, что роль Мэтта Деймона изначально не предназначалась китайскому исполнителю

- Роль Уиллема Дефо мог сыграть Брайан Крэнстон

- Известный китайский актёр Энди Лау, как и Мэтт Деймон в «Отступниках», играл в фильме «Двойная рокировка» преступника, влившегося в ряды полиции

- Для актёра Энди Лау фильм «Великая стена» стал первым голливудским проектом

- Картину «Великая стена» мог снять Эдвард Цвик («Последний самурай»), а главную роль в ней сыграть Генри Кавилл («Человек из стали»)

- Композитором фильма должен был выступить Джеймс Хорнер, который разбился на самолёте в 2015 году

- В ленте мог сыграть Александр Скарсгард

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.

7.6 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера онлайн 18 мая 2017
Премьера в мире 6 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Энди Лау
Энди Лау
Эдди Пэн
Эдди Пэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великая стена 12 постеров
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Великая стена
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Одно из самых прочных рукотворных чудес света, часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Великая Китайская стена – легло в основу американо-китайского фильма «Великая стена» режиссера Чжана Имоу. Произведение по своей стилистике напоминает больше легенду с претензией на историческую достоверность и возможность еще раз затронуть проблематику Европейско-Азиатских отношений. Кадр из фильма «Великая стена» В центре легенды находится история Великой…
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Анна Кирсанова 19 февраля 2017, 20:09
Согласна с комментариями! Фильм просто завораживает, невозможно оторваться, зрелищный, красивый, яркий, хорошая игра актёров, красивые все артисты,… Читать дальше…
Кирилл Лапа 18 января 2017, 16:35
Фильм просто огонь . настолько все вместе и традиции и какие-то зелененькие пожиратели аватара. И как порох попал к нам
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