Великая стена, 2016

Китай совместно с Америкой выпускает мистический и исторический фильм «Великая стена», рассказывающий о нераскрытых тайнах строительства одного из самых удивительных сооружений планеты Великой китайской стены. На её строительство ушли годы, и тысячи человек принимали участие в этом долгом процессе. Но мало кто знает, от кого именно она должна была защищать народ, и теперь вы станете свидетелями этой тайны.
Режиссёром картины «Великая стена» стал известный у себя на родине Чжан Имоу («Герой», Жить»), который также является обладателем двух «Пальмовых ветвей». Главные роли в фильме «Великая стена» исполнили такие известные актёры, как Мэтт Дэймон («Марисанин», «Идентификация Борна», «Умница Уилл Хантинг»); Педро Паскаль, известный своим недолгим участием в «Игре престолов»; а также Уиллем Дефо («Антихрист», «Английский пациент», «Святые из Бундока»). .
- Съёмки фильма, за исключением нескольких сцен, снятых в Новой Зеландии, полностью прошли в Китае, в городе Циндао
- На съёмки картины было потрачено рекордное количество денег, чем на какой-либо другой фильм, снятый в стране (бюджет составил 135 миллионов)
- «Великая стена» - это первый фильм Чжана Имоу на английском языке
- Фильм обвиняли в таком понятии, как whitewashing, когда персонажа освещаемой в фильме национальности или расы, в данном случае китайской, играет белый актёр. Однако режиссёр Чжан Имоу ответил на эти обвинения тем, что роль Мэтта Деймона изначально не предназначалась китайскому исполнителю
- Роль Уиллема Дефо мог сыграть Брайан Крэнстон
- Известный китайский актёр Энди Лау, как и Мэтт Деймон в «Отступниках», играл в фильме «Двойная рокировка» преступника, влившегося в ряды полиции
- Для актёра Энди Лау фильм «Великая стена» стал первым голливудским проектом
- Картину «Великая стена» мог снять Эдвард Цвик («Последний самурай»), а главную роль в ней сыграть Генри Кавилл («Человек из стали»)
- Композитором фильма должен был выступить Джеймс Хорнер, который разбился на самолёте в 2015 году
- В ленте мог сыграть Александр Скарсгард
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.