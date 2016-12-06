Великая стена, 2016

- Съёмки фильма, за исключением нескольких сцен, снятых в Новой Зеландии, полностью прошли в Китае, в городе Циндао

- На съёмки картины было потрачено рекордное количество денег, чем на какой-либо другой фильм, снятый в стране (бюджет составил 135 миллионов)

- «Великая стена» - это первый фильм Чжана Имоу на английском языке

- Фильм обвиняли в таком понятии, как whitewashing, когда персонажа освещаемой в фильме национальности или расы, в данном случае китайской, играет белый актёр. Однако режиссёр Чжан Имоу ответил на эти обвинения тем, что роль Мэтта Деймона изначально не предназначалась китайскому исполнителю

- Роль Уиллема Дефо мог сыграть Брайан Крэнстон

- Известный китайский актёр Энди Лау, как и Мэтт Деймон в «Отступниках», играл в фильме «Двойная рокировка» преступника, влившегося в ряды полиции

- Для актёра Энди Лау фильм «Великая стена» стал первым голливудским проектом

- Картину «Великая стена» мог снять Эдвард Цвик («Последний самурай»), а главную роль в ней сыграть Генри Кавилл («Человек из стали»)

- Композитором фильма должен был выступить Джеймс Хорнер, который разбился на самолёте в 2015 году

- В ленте мог сыграть Александр Скарсгард