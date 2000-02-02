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Стигматы
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Stigmata

Стигматы, 1999

1999 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Фрэнки Пейдж около двадцати лет, она работает парикмахером и у нее есть парень. Кроме того, что она провела отпуск в Бразилии, она ничем не отличается от сотен ее ровесниц, живущих в радиусе километра от ее дома.

Но почему-то именно с ней начинают происходить необъяснимые, приводящие в ужас вещи, и ни врачи, ни психиатры помочь не в силах. Случайно информация о происходящем доходит до Ватикана, и к Фрэнки посылают для проведения расследования отца Эндрю Кернана, священника по особым поручениям. Очевидные следы на теле - раны на руках и ногах, и множество более впечатляющих деталей - убеждают его в том, что это - стигматы - точное повторение ран, полученных Христом при распятии.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 2 февраля 2000
Премьера в мире 2 февраля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Руперт Уэйнрайт
В ролях
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Габриэл Бирн
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Томас Копаче
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Постер фильма Стигматы 2 постера
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