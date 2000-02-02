Стигматы, 1999

Фрэнки Пейдж около двадцати лет, она работает парикмахером и у нее есть парень. Кроме того, что она провела отпуск в Бразилии, она ничем не отличается от сотен ее ровесниц, живущих в радиусе километра от ее дома.

Но почему-то именно с ней начинают происходить необъяснимые, приводящие в ужас вещи, и ни врачи, ни психиатры помочь не в силах. Случайно информация о происходящем доходит до Ватикана, и к Фрэнки посылают для проведения расследования отца Эндрю Кернана, священника по особым поручениям. Очевидные следы на теле - раны на руках и ногах, и множество более впечатляющих деталей - убеждают его в том, что это - стигматы - точное повторение ран, полученных Христом при распятии.