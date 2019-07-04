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Дженнифер восемь
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Jennifer Eight

Дженнифер восемь, 1992

1992 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

У детектива Джона Берлина, идущего по следу серийного убийцы, нет ни улик, ни подозреваемых. И нет алиби. Уставший от напряженного ритма «каменных джунглей», приходящий в себя после неудачного брака, только излечившийся от алкоголизма лос-анжелесский полицейский Джон Берлин решает сменить обстановку. Он принимает приглашение своего друга и коллеги и приезжает в маленький городок на севере Калифорнии. Но вместо желанной тихой сельской жизни Джону приходится включиться в поиски серийного убийцы, чьими жертвами стали семь молоденьких слепых девушек.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 6 ноября 1992
Премьера онлайн 4 июля 2019
Премьера в мире 6 ноября 1992
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Брюс Робинсон
Брюс Робинсон
В ролях
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Ума Турман
Ума Турман
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Грэм Беккел
Грэм Беккел
Кевин Конуэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дженнифер восемь 2 постера
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