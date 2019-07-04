Дженнифер восемь, 1992

У детектива Джона Берлина, идущего по следу серийного убийцы, нет ни улик, ни подозреваемых. И нет алиби. Уставший от напряженного ритма «каменных джунглей», приходящий в себя после неудачного брака, только излечившийся от алкоголизма лос-анжелесский полицейский Джон Берлин решает сменить обстановку. Он принимает приглашение своего друга и коллеги и приезжает в маленький городок на севере Калифорнии. Но вместо желанной тихой сельской жизни Джону приходится включиться в поиски серийного убийцы, чьими жертвами стали семь молоденьких слепых девушек.