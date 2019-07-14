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Cosmos

Космос, 2019

2019 / Великобритания
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майк Вебстер, член команды исследователей космоса, засекает сигнал, который может привести к инопланетной цивилизации. В составе малой группы из трех астронавтов на корабле, оснащенным новейшим оборудованием, Майк тайно передает ответ на сигнал. Он знает, что этот поступок не имеет смысла, ведь, даже если бы сигнал поступил от разумных существ, он смог бы достичь их лишь через тысячи световых лет. Но вскоре он получает ответ. Тогда научное понимание времени Майка и его коллег дает трещину. Может ли сигнал быть подлинным? Что зашифровано в сообщении? Как мог их ответ прийти так быстро? Перед командой стоит задача задокументировать свое открытие, доказать его подлинность и поделиться им со всем миром, прежде чем инопланетный след канет в небытие. Смогут ли герои совершить величайшее открытие в истории?

  • У фильма практически не было финансирования или бюджета: все оборудование было либо собственностью команды до съемок, либо заимствовано, все локации были сданы в аренду, и все актеры и съемочная группа работали над проектом без гонораров.
  • За исключением озвучивания фильма, братья Эллиот и Зандер Уиверы, руководившие созданием фильма, взяли на себя почти все основные производственные роли, включая: сценарий, реквизит, освещение и операторскую работу, запись звука, монтаж, звуковое проектирование и микширование звука, визуальные эффекты и даже создание постера. 
  • Фильм полон множества мелких, но точных деталей. Например, астрономы-любители любой ценой избегают белого света, потому что он разрушает адаптацию их глаз к темноте космоса. Поэтому они читают, сверяют таблицы и перемещаются по кораблю с помощью красного света, который не закрывает радужную оболочку глаза.

Трое учёных случайно перехватывают закодированный сигнал далёкой инопланетной цивилизации. И этот сигнал – явно не простой сбой и не посторонние шумы. Что же это за космический звук, который они услышали? Истина оказывается более невероятной, чем любой из них мог предположить.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 ноября 2019
Премьера в мире 14 июля 2019
Возраст 18+
Бюджет $7 000
Режиссер
Эллиот Уивер
В ролях
Том Инглэнд
Джошуа Форд
Арджун Сингх Панам
Бен Варди
Все актеры и съемочная группа
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