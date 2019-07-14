Космос, 2019

Майк Вебстер, член команды исследователей космоса, засекает сигнал, который может привести к инопланетной цивилизации. В составе малой группы из трех астронавтов на корабле, оснащенным новейшим оборудованием, Майк тайно передает ответ на сигнал. Он знает, что этот поступок не имеет смысла, ведь, даже если бы сигнал поступил от разумных существ, он смог бы достичь их лишь через тысячи световых лет. Но вскоре он получает ответ. Тогда научное понимание времени Майка и его коллег дает трещину. Может ли сигнал быть подлинным? Что зашифровано в сообщении? Как мог их ответ прийти так быстро? Перед командой стоит задача задокументировать свое открытие, доказать его подлинность и поделиться им со всем миром, прежде чем инопланетный след канет в небытие. Смогут ли герои совершить величайшее открытие в истории?