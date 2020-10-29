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Вдова Вдова
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Вдова, 2020

2020 / Россия
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Хоррор о древнем зле, обитающем в лесах Ленинградской области.
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Поисково-спасательная группа, разыскивая в лесах Ленинградской области пропавшего мальчика, сталкивается с древним существом — Хромой Вдовой.

По словам создателей, «Вдова» была вдохновлена не только славянской мифологией. Якобы в лесах Ленинградской области каждый год находят тела пропавших без вести людей, причем без каких-либо следов насильственной смерти, что также легло в основу сюжета. В съемках принимали участие настоящие спасатели, а проходили они в болотистых местах лесов, причем поздней осенью, когда находиться там особенно опасно.

Когда в глухих лесах Ленинградской области пропадает 14-летний мальчик Никита, на его поиски отправляется поисково-спасательная группа. Местное население верит в то, что в этих лесах живет сама Смерть, и потому не суется сюда. По преданиям, та, кого они называют Хромой Вдовой, была ведьмой, давным-давно убитой здешними жителями. С тех пор ее кровожадный дух блуждает по болотам, убивая тех, кому не посчастливилось оказаться в этих густых лесах. Для стажера Вики эта операция стала первой в жизни, а журналистка Кристина отправляется на поиски вместе с отрядом, чтобы снять о нем репортаж. Никто из них не готов к тому, что ждет их в лесу.

 

Большинство ролей были сыграны настоящими спасателями.

При создании фильма режиссер Иван Минин во многом полагался на славянскую мифологию.

По словам создателей, основой для «Вдовы» стали реальные события, произошедшие в Ленинградской области.

При создании картины авторы вдохновлялись такими фильмами, как «Выживший», «Ведьма из Блэр» и «Репортаж».

Дебют актрисы Виктории Потеминой в кино.

Актриса Виктория Потемина также выступила в роли сценариста вместе с Иваном Капитоновым, Натальей Дубовой и Святославом Подгаевским, которые вместе работали над проектами «Яга. Кошмар темного леса» и «Русалка. Озеро мертвых».

Первая работа режиссера Ивана Минина в кино.

Первоначально фильм должен был называться «Лес: Покров», но позже название было изменено.

 

Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.
В основе фильма – реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть…

4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 30 марта 2021
Премьера в мире 29 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Иван Минин
Иван Минин
В ролях
Виктория Потемина
Виктория Потемина
Анастасия Грибова
Анастасия Грибова
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова
Алексей Анискин
Константин Нестерко
Константин Нестерко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вдова 5 постеров
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Вдова смотреть онлайн

Вдова
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Действие этого якобы основанного на реальных событиях фильма происходит в лесах Ленинградской области. Здесь пропал мальчик, поэтому организована поисковая операция. Но её доблестные участники встретятся не только с традиционными опасностями октябрьского леса, но и с чем-то мистическим. Говорят, в этих лесах ходит призрак женщины, который убивает людей. Если вбить в поисковике, скажем, «лес в Московской области», то вам выдадут информацию либо о покупке древесины, либо о…
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Dmitriy Yolkin 4 ноября 2020, 22:47
+ Фильм основан на реальных событиях, держит в напряжении, звуковые эффекты и музыка радуют, да и вообще у режиссера дебют - поэтому неплохо)Сюжет… Читать дальше…
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