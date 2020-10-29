Вдова, 2020

Поисково-спасательная группа, разыскивая в лесах Ленинградской области пропавшего мальчика, сталкивается с древним существом — Хромой Вдовой.
По словам создателей, «Вдова» была вдохновлена не только славянской мифологией. Якобы в лесах Ленинградской области каждый год находят тела пропавших без вести людей, причем без каких-либо следов насильственной смерти, что также легло в основу сюжета. В съемках принимали участие настоящие спасатели, а проходили они в болотистых местах лесов, причем поздней осенью, когда находиться там особенно опасно.
Когда в глухих лесах Ленинградской области пропадает 14-летний мальчик Никита, на его поиски отправляется поисково-спасательная группа. Местное население верит в то, что в этих лесах живет сама Смерть, и потому не суется сюда. По преданиям, та, кого они называют Хромой Вдовой, была ведьмой, давным-давно убитой здешними жителями. С тех пор ее кровожадный дух блуждает по болотам, убивая тех, кому не посчастливилось оказаться в этих густых лесах. Для стажера Вики эта операция стала первой в жизни, а журналистка Кристина отправляется на поиски вместе с отрядом, чтобы снять о нем репортаж. Никто из них не готов к тому, что ждет их в лесу.
Большинство ролей были сыграны настоящими спасателями.
При создании фильма режиссер Иван Минин во многом полагался на славянскую мифологию.
По словам создателей, основой для «Вдовы» стали реальные события, произошедшие в Ленинградской области.
При создании картины авторы вдохновлялись такими фильмами, как «Выживший», «Ведьма из Блэр» и «Репортаж».
Дебют актрисы Виктории Потеминой в кино.
Актриса Виктория Потемина также выступила в роли сценариста вместе с Иваном Капитоновым, Натальей Дубовой и Святославом Подгаевским, которые вместе работали над проектами «Яга. Кошмар темного леса» и «Русалка. Озеро мертвых».
Первая работа режиссера Ивана Минина в кино.
Первоначально фильм должен был называться «Лес: Покров», но позже название было изменено.
Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.
В основе фильма – реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть…