Вдова, 2020

Поисково-спасательная группа, разыскивая в лесах Ленинградской области пропавшего мальчика, сталкивается с древним существом — Хромой Вдовой.

По словам создателей, «Вдова» была вдохновлена не только славянской мифологией. Якобы в лесах Ленинградской области каждый год находят тела пропавших без вести людей, причем без каких-либо следов насильственной смерти, что также легло в основу сюжета. В съемках принимали участие настоящие спасатели, а проходили они в болотистых местах лесов, причем поздней осенью, когда находиться там особенно опасно.

Когда в глухих лесах Ленинградской области пропадает 14-летний мальчик Никита, на его поиски отправляется поисково-спасательная группа. Местное население верит в то, что в этих лесах живет сама Смерть, и потому не суется сюда. По преданиям, та, кого они называют Хромой Вдовой, была ведьмой, давным-давно убитой здешними жителями. С тех пор ее кровожадный дух блуждает по болотам, убивая тех, кому не посчастливилось оказаться в этих густых лесах. Для стажера Вики эта операция стала первой в жизни, а журналистка Кристина отправляется на поиски вместе с отрядом, чтобы снять о нем репортаж. Никто из них не готов к тому, что ждет их в лесу.