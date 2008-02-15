Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дело чести Макферсона
4.6 Рейтинг IMDb: 4.7
Дело чести Макферсона

Дело чести Макферсона

Conspiracy 18+
О фильме

36-летний ветеран ВМС США - Вильям Макферсон - вынужден оставить службу в результате серьезного ранения в Ираке. Боевые операции - составляющие смысл его жизни, остались за плечами, и нынешнее положение лишает Макферсона даже надежды на выброс адреналина. Но неожиданно закадычный друг - Мигель Сильва, которому Вильям обязан жизнью, обращается с просьбой помочь ему уладить дела на ранчо в Аризоне.

Когда Макферсон прибывает на ранчо, то обнаруживает, что друг бесследно исчез. Мало того, никто из местных жителей не признается, что вообще знал такого человека. Будучи в душе истинным бойцом, Макферсон разворачивает самостоятельную разведывательную операцию и выясняет, что Мигель был убит, - и это явилось частью заговора местного зарвавшегося авторитета, Джона Родоса, который держит в страхе весь город и его жителей. В своем желании восстановить справедливость Макферсон теперь не остановится ни перед чем!

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 3 июня 2008
Премьера в мире 15 февраля 2008
Дата выхода
6 августа 2008 Германия
15 февраля 2008 США
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Производство Stage 6 Films, Hollywood Media Bridge
Другие названия
Conspiracy, Conspiração, Avril sanglant, Conspiración violenta, Conspiracy - Die Verschwörung, Conspiration, God Land, Határtalan indulat, I synomosia, Komplo, La conspiración del silencio, Spisek w New Hope, Urota, Η συνωμοσία, Дело чести Макферсона, Конспирация, ゴッド・ランド
Режиссер
Адам Маркус
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Гэри Коул
Гэри Коул
Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито
Джей Яблонски
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.6
10 голосов
4.7 IMDb
Отзывы о фильме

