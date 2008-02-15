36-летний ветеран ВМС США - Вильям Макферсон - вынужден оставить службу в результате серьезного ранения в Ираке. Боевые операции - составляющие смысл его жизни, остались за плечами, и нынешнее положение лишает Макферсона даже надежды на выброс адреналина. Но неожиданно закадычный друг - Мигель Сильва, которому Вильям обязан жизнью, обращается с просьбой помочь ему уладить дела на ранчо в Аризоне.

Когда Макферсон прибывает на ранчо, то обнаруживает, что друг бесследно исчез. Мало того, никто из местных жителей не признается, что вообще знал такого человека. Будучи в душе истинным бойцом, Макферсон разворачивает самостоятельную разведывательную операцию и выясняет, что Мигель был убит, - и это явилось частью заговора местного зарвавшегося авторитета, Джона Родоса, который держит в страхе весь город и его жителей. В своем желании восстановить справедливость Макферсон теперь не остановится ни перед чем!