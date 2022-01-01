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Загадка мертвеца
Dead Man's Folly
Загадка мертвеца, 1985
1985 / США
5.5
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
криминал
драма
мистика
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о выходе в прокат
Причины посмотреть
- по роману Агаты Кристи
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5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1985
Премьера в мире
8 января 1986
Режиссер
Клайв Доннер
В ролях
Питер Устинов
Джин Стэплтон
Констанс Каммингс
Тим Пиготт-Смит
Джонатан Сесил
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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