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Загадка мертвеца
Киноафиша Фильмы Загадка мертвеца
Dead Man's Folly

Загадка мертвеца, 1985

1985 / США
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть
- по роману Агаты Кристи
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 8 января 1986
Режиссер
Клайв Доннер
В ролях
Питер Устинов
Питер Устинов
Джин Стэплтон
Констанс Каммингс
Тим Пиготт-Смит
Тим Пиготт-Смит
Джонатан Сесил
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Загадка мертвеца 2 постера
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