Миссия: Невыполнима, 1996

Итан Хант - агент ЦРУ, правая рука начальника отдела, которому поручено провести спецоперацию по выявлению предателя. Однако операция идет не по плану и члены отряда начинают гибнуть один за другим. В результате провала в живых остается только Итан, которого теперь считают “кротом”, предавшим всех ради собственной выгоды. Не дав себя арестовать, Хант сбегает и начинает собственное расследование.
Секретный агент ЦРУ, единственный из оставшихся в живых участников загадочной операции по захвату предателя, пытавшегося передеть дискету с секретными файлами таинственной женщине по имени Макс, во что бы то ни стало обязан выполнить задание...