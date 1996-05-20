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Миссия: Невыполнима Миссия: Невыполнима
Киноафиша Фильмы Миссия: Невыполнима
Mission Impossible

Миссия: Невыполнима, 1996

1996 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Итан Хант - агент ЦРУ, правая рука начальника отдела, которому поручено провести спецоперацию по выявлению предателя. Однако операция идет не по плану и члены отряда начинают гибнуть один за другим. В результате провала в живых остается только Итан, которого теперь считают “кротом”, предавшим всех ради собственной выгоды. Не дав себя арестовать, Хант сбегает и начинает собственное расследование.

  • Во время съемок знаменитой сцены, где Том Круз опускается с потолка и зависает в нескольких сантиметрах над землей, голова Круза продолжала перевешивать и опускалась на пол. Актер нашел выход: для равновесия он положил в обувь несколько монет.
  • Последний фильм студии, выпущенный на видеокассетах формата “Betamax”. 
  • Глава “Paramount Pictures” попросил режиссера Резу Бадии, который занимался постановкой множества эпизодов оригинального сериала “Миссия невыполнима”, присутствовать на съемочной площадке в качестве консультанта. Однако режиссер Брайан Де Пальма подошел к нему и сказал, что фильм не будет похож на сериал, а его присутствие только вызовет у них обоих дискомфорт. Бадии поблагодарил его за честность и покинул съемочную площадку. 
  • Продюсеры выбрали Винга Рэймса на роль Лютера из-за того, что актер совершенно не похож на хакера.

Секретный агент ЦРУ, единственный из оставшихся в живых участников загадочной операции по захвату предателя, пытавшегося передеть дискету с секретными файлами таинственной женщине по имени Макс, во что бы то ни стало обязан выполнить задание...

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 20 мая 1996
Премьера онлайн 23 января 2021
Премьера в мире 20 мая 1996
Возраст 12+
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Том Круз
Том Круз
Джон Войт
Джон Войт
Эмманюэль Беар
Хенри Черни
Жан Рено
Жан Рено
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Миссия: Невыполнима
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В «Миссии: невыполнима 7» во франшизу вернется агент Юджин Киттридж Первый взгляд на Генри Черни из самого первого фильма.
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5 марта 2021 14:34
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