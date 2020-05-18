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Оперативная съемка, 2020

2020 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полицейский офицер Кевин останавливает подозрительный автомобиль — зеленый фургон без номеров. Он требует, чтобы водитель вышел из машины, и замечает подозрительную окровавленную тряпку… Кевина найдут мертвым, а его коллега Рене увидит на записи видеорегистратора, что случилось нечто сверхъестественное...

  • На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 44%, основанный на 25 обзорах, со средней оценкой 5,01/10. По общему мнению критиков сайта, картина «амбициозна, но недоработана, и не может связать воедино жанровые особенности и социальную проблематику».
  •  В марте 2017 было объявлено, что Ричмонд Ридель написал сценарий. Через год стало известно, что режиссером будет Малик Виттал, а Николас Маккарти переписывает сценарную канву. В июне 2018 к актерскому составу присоединилась Мэри Дж. Блайдж, в июле 2018 года — Нат Вольф. В сентябре были выбраны Тео Росси, Аника Нони Роуз и Дэвид Зайас, а съемки начались в Новом Орлеане.
  • Блайдж совсем недавно появилась в «Академии Амбрелла» в одной из главных ролей — Ча-Ча, перемещающаяся во времени девушка-убийца.
  • Вольф сыграл Лайта в американской экранизации знаменитой манги «Тетрадь смерти». Здесь фамилия школьника, нашедшего брошенную тетрадку, Тернер.

В годовщину смерти подростка от рук полиции один из патрульных полицейских перестает отвечать по рации. Его истерзанное тело находят коллеги, а на записи с видеорегистратора женщина-полицейский Рене Ломито видит, как того подбрасывает вверх неведомая сила. Вскоре происходит убийство нескольких человек, в том числе полицейских, чем-то невидимым, и Рене решает расследовать дело сама.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 мая 2020
Премьера в мире 18 мая 2020
Возраст 18+
Режиссер
Малик Бут
В ролях
Мэри Джей Блайдж
Мэри Джей Блайдж
Нат Вулф
Нат Вулф
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Дэвид Уоршофски
Дэвид Уоршофски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оперативная съемка 3 постера
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Оперативная съемка смотреть онлайн

Оперативная съемка
30 дней бесплатно
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:16
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IIIINastya IIII 12 января 2021, 12:21
Фильм держал в напряжении. Самое то!!! Зло наказуемо. Крутой фильм!!!
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10 голосов
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