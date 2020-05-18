Оперативная съемка, 2020

Полицейский офицер Кевин останавливает подозрительный автомобиль — зеленый фургон без номеров. Он требует, чтобы водитель вышел из машины, и замечает подозрительную окровавленную тряпку… Кевина найдут мертвым, а его коллега Рене увидит на записи видеорегистратора, что случилось нечто сверхъестественное...
В годовщину смерти подростка от рук полиции один из патрульных полицейских перестает отвечать по рации. Его истерзанное тело находят коллеги, а на записи с видеорегистратора женщина-полицейский Рене Ломито видит, как того подбрасывает вверх неведомая сила. Вскоре происходит убийство нескольких человек, в том числе полицейских, чем-то невидимым, и Рене решает расследовать дело сама.