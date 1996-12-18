Крик, 1996

Сидни Прескотт - молодая девушка, жительница городка Вудсборо, по которому недавно прокатилась волна жестоких убийств. Однажды вечером в ее квартире раздается телефонный звонок и неизвестный начинает задавать ей странные вопросы про фильмы ужасов. Неправильный ответ приводит к нападению - на Сидни набрасывается псих в черном балахоне, страшной маске и с ножом. В первый раз Сидни удается спастись, но охота за ней только началась...