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Scream

Крик, 1996

1996 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сидни Прескотт - молодая девушка, жительница городка Вудсборо, по которому недавно прокатилась волна жестоких убийств. Однажды вечером в ее квартире раздается телефонный звонок и неизвестный начинает задавать ей странные вопросы про фильмы ужасов. Неправильный ответ приводит к нападению - на Сидни набрасывается псих в черном балахоне, страшной маске и с ножом. В первый раз Сидни удается спастись, но охота за ней только началась...

  • Во время съемок было использовано около 225 литров бутафорской крови.
  • Рабочее название картины - “Очень страшное кино”. Через четыре года после выхода “Крика” появится фильм-пародия с этим названием.
  • Риз Уизерспун отказалась от роли Сидни. Также на роль рассматривались Мелисса Джоан Харт и Холли Мари Комбс.
  • Кортни Кокс и Дэвид Аркетт начали встречаться после того, как познакомились на съемочной площадке. Позже они поженились.
  • Момент, в котором телефонная трубка выскальзывает из рук Билли и падает на голову Стью, случился незапланированно. Но Уэс Крэйвен оставил его из-за правдоподобной реакции Мэттью Лилларда.
  • На самом деле Роуз МакГоун могла пролезть через дверцу для животных на двери гаража.
  • Уборщик в школе, которого сыграл режиссер Уэс Крэйвен, одет в костюм Фредди Крюгера из “Кошмара на улице Вязов”.

Мать героини была убита слугой, когда отец был в отъезде. Ее дочь дала показания, благодаря которым подозреваемый был признан виновным, а накануне годовщины ее трагической гибели начались страшные убийства...

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1996
Премьера в России 18 декабря 1996
Премьера онлайн 23 августа 2012
Премьера в мире 18 декабря 1996
Возраст 16+
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Скит Ульрих
Скит Ульрих
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Все актеры и съемочная группа
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По словам Мэттью Лилларда, актерский состав оригинального «Крика» отличался семейной сплоченностью Они были заняты друг другом, а не смартфонами. 
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