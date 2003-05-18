Бассейн, 2003

Знаменитая англичанка, автор детективных романов Сара Мортон, испытывая депрессию, приезжает на отдых в дом своего издателя на юге Франции. Спокойного отдыха не получается – в ее жизнь врывается дочь хозяина, юная француженка Жюли со своими друзьями. У Сары, женщины замкнутой и холодной, просыпается острое любопытство к девушке, так не похожей на нее саму. Сара с удивлением замечает, что ей льстит внимание простого парня-официанта, которого приводит в дом Жюли, и она неохотно оставляет молодую пару вдвоем, удаляясь в свою спальню. А потом в доме происходит убийство – реальное или рожденное воображением романистки?