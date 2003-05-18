Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Адипуруш" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бассейн Бассейн
Киноафиша Фильмы Бассейн
Swimming Pool

Бассейн, 2003

2003 / Франция / Великобритания
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Знаменитая англичанка, автор детективных романов Сара Мортон, испытывая депрессию, приезжает на отдых в дом своего издателя на юге Франции. Спокойного отдыха не получается – в ее жизнь врывается дочь хозяина, юная француженка Жюли со своими друзьями. У Сары, женщины замкнутой и холодной, просыпается острое любопытство к девушке, так не похожей на нее саму. Сара с удивлением замечает, что ей льстит внимание простого парня-официанта, которого приводит в дом Жюли, и она неохотно оставляет молодую пару вдвоем, удаляясь в свою спальню. А потом в доме происходит убийство – реальное или рожденное воображением романистки?

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 11 сентября 2003
Премьера в мире 18 мая 2003
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Людвин Санье
Марк Файоль
Жан-Мари Ламур
Мирей Моссе
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
По воле божьей
По воле божьей (2019)
6.909091
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо (2021)
5.8125
Молода и прекрасна
Молода и прекрасна (2013)
6.8333335
Под песком
Под песком (2000)
7.2
Петер фон Кант
Петер фон Кант (2022)
7.090909
Лето'85
Лето'85 (2020)
6.923077
Двуличный любовник
Двуличный любовник (2017)
6.090909
Франц
Франц (2016)
7.5384617
В доме
В доме (2012)
7.352941
Убежище
Убежище (2009)
6.8
Время прощания
Время прощания (2005)
6.7
Капли дождя на раскаленных скалах
Капли дождя на раскаленных скалах (2000)
5.9
Постер фильма Бассейн 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше