Невеста, 2017

Перед вами новый отечественный фильм ужасов «Невеста» от режиссёра картины «Пиковая дама: Чёрный обряд» Святослава Подгаевского. Постановщик здесь выступил также и автором сценария. В главных ролях снялись перспективные молодые актёры: звезда телеэкрана Виктория Аглакова, дебютирующая на большом экране, и Вячеслав Чепурченко, известный по сериалу «Измены». Также в съёмках приняли участие такие артисты, как Александра Ребёнок («Глухарь») и Игорь Хрипунов («Изображая жертву»).

В центре сюжета фильма «Невеста» девушка из провинции по имени Настя. Она встретила мужчину своей мечты, и пара собирается пожениться. Однако перед этим героине предстоит познакомиться с семьёй возлюбленного, о чём ей придётся очень пожалеть. Дело в том, что родственники у Ивана очень подозрительные, а сам он и вовсе пропадает. В это время семейство пытается провести ужасный обряд, в ходе которого Настя может расстаться с жизнью.