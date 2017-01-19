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Невеста Невеста
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Невеста, 2017

2017 / Россия
6.4 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
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Перед вами новый отечественный фильм ужасов «Невеста» от режиссёра картины «Пиковая дама: Чёрный обряд» Святослава Подгаевского. Постановщик здесь выступил также и автором сценария. В главных ролях снялись перспективные молодые актёры: звезда телеэкрана Виктория Аглакова, дебютирующая на большом экране, и Вячеслав Чепурченко, известный по сериалу «Измены». Также в съёмках приняли участие такие артисты, как Александра Ребёнок («Глухарь») и Игорь Хрипунов («Изображая жертву»).

В центре сюжета фильма «Невеста» девушка из провинции по имени Настя. Она встретила мужчину своей мечты, и пара собирается пожениться. Однако перед этим героине предстоит познакомиться с семьёй возлюбленного, о чём ей придётся очень пожалеть. Дело в том, что родственники у Ивана очень подозрительные, а сам он и вовсе пропадает. В это время семейство пытается провести ужасный обряд, в ходе которого Настя может расстаться с жизнью.

- Бюджет картины «Невеста» составил 70 миллионов рублей, а 50 миллионов составили расходы на маркетинг

- Одним из продюсеров фильма выступил Владислав Северцев, известный по телешоу «Битва экстрасенсов»

- Композитор картины «Невеста» Халфдан Нильсен написал музыку к известному датскому телесериалу «Правительство». Это его первая работа в российском кино

- Съёмки фильма прошли в Москве и Подмосковье (в усадьбе Строгановых)

- Фильм «Невеста» также выйдет в зарубежный прокат на территории Германии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

- Режиссёр Святослав Подгаевский и продюсер Владислав Северцев уже работали на съёмках фильма «Пиковая дама. Чёрный обряд»

- Продюсер Владислав Северцев также возглавляет компанию, выпускающую шоу «Битва экстрасенсов»

- Актриса Виктория Агалакова является дебютанткой в большом кино

- Многие актёры верят в примету, что нельзя сниматься лёжа в гробу, поэтому режиссёру приходилось переубеждать их, ссылаясь на Уму Турман, которая в ленте «Убить Билла» на протяжении долгой сцены была закопана в гробу

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести
таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке – шкатулке с фотографиями мертвых людей.

6.4 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 января 2017
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
В ролях
Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Валерия Дмитриева
Валерия Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Невеста
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Российских фильмов ужасов существует немало, например, прошлогодние «Дизлайк» (реж. Павел Руминов), «Диггеры» (реж. Тихон Корнев). То есть у нас этот жанр пользуется популярностью. Качество таких картин, правда, оставляет желать лучшего, но наши режиссёры не теряют надежду всё-таки снять достойный ужастик, который будет не стыдно показать миру. Такую попытку продемонстрировал нам режиссёр и сценарист Святослав Подгаевский в своём фильме «Невеста». Кадр…
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Andrushka Golovan 21 января 2017, 00:56
Полная хрень. Сюжета нуль, развитие сюжета отслеживается с трудом, дебилизм амеровских ужастиков присутствует
Vadim Yuryevich 7 февраля 2017, 17:38
Неожиданно хороший продукт получился. Весьма крепко сделанный фильм ужасов отечественного производства. Правда, ничего оригинальное в нем нет, сшит… Читать дальше…
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