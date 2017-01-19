Невеста, 2017

Перед вами новый отечественный фильм ужасов «Невеста» от режиссёра картины «Пиковая дама: Чёрный обряд» Святослава Подгаевского. Постановщик здесь выступил также и автором сценария. В главных ролях снялись перспективные молодые актёры: звезда телеэкрана Виктория Аглакова, дебютирующая на большом экране, и Вячеслав Чепурченко, известный по сериалу «Измены». Также в съёмках приняли участие такие артисты, как Александра Ребёнок («Глухарь») и Игорь Хрипунов («Изображая жертву»).
В центре сюжета фильма «Невеста» девушка из провинции по имени Настя. Она встретила мужчину своей мечты, и пара собирается пожениться. Однако перед этим героине предстоит познакомиться с семьёй возлюбленного, о чём ей придётся очень пожалеть. Дело в том, что родственники у Ивана очень подозрительные, а сам он и вовсе пропадает. В это время семейство пытается провести ужасный обряд, в ходе которого Настя может расстаться с жизнью.
- Бюджет картины «Невеста» составил 70 миллионов рублей, а 50 миллионов составили расходы на маркетинг
- Одним из продюсеров фильма выступил Владислав Северцев, известный по телешоу «Битва экстрасенсов»
- Композитор картины «Невеста» Халфдан Нильсен написал музыку к известному датскому телесериалу «Правительство». Это его первая работа в российском кино
- Съёмки фильма прошли в Москве и Подмосковье (в усадьбе Строгановых)
- Фильм «Невеста» также выйдет в зарубежный прокат на территории Германии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки
- Режиссёр Святослав Подгаевский и продюсер Владислав Северцев уже работали на съёмках фильма «Пиковая дама. Чёрный обряд»
- Продюсер Владислав Северцев также возглавляет компанию, выпускающую шоу «Битва экстрасенсов»
- Актриса Виктория Агалакова является дебютанткой в большом кино
- Многие актёры верят в примету, что нельзя сниматься лёжа в гробу, поэтому режиссёру приходилось переубеждать их, ссылаясь на Уму Турман, которая в ленте «Убить Билла» на протяжении долгой сцены была закопана в гробу
После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести
таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке – шкатулке с фотографиями мертвых людей.