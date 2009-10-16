Треугольник, 2009

Когда Джесс отправляется в дальнее плавание на яхте с группой друзей, она не может избавиться от ощущения, что что-то не так. Ее подозрения оправдываются, когда яхта попадает в шторм, и герои вынуждены сесть на проходящий мимо океанский лайнер, чтобы добраться до безопасного места. Что-то странное происходит на этом корабле, и Джесс убеждена, она уже была здесь раньше. Корабль кажется пустым, часы на борту остановились, но герои чувствуют, что они не одни… Нечто злое обитает на этом судне и стремится уничтожить их одного за другим. Сможет ли Джесс спасти своих друзей?