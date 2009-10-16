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Треугольник Треугольник
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Triangle

Треугольник, 2009

2009 / Австралия
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Джесс отправляется в дальнее плавание на яхте с группой друзей, она не может избавиться от ощущения, что что-то не так. Ее подозрения оправдываются, когда яхта попадает в шторм, и герои вынуждены сесть на проходящий мимо океанский лайнер, чтобы добраться до безопасного места. Что-то странное происходит на этом корабле, и Джесс убеждена, она уже была здесь раньше. Корабль кажется пустым, часы на борту остановились, но герои чувствуют, что они не одни… Нечто злое обитает на этом судне и стремится уничтожить их одного за другим. Сможет ли Джесс спасти своих друзей?

  • В фильме много косвенных отсылок к культовому хоррору Стэнли Кубрика «Сияние». К примеру, в нем неоднократно всплывает цифра «237», номер гостиничного номера, в который Дэнни было запрещено заходить; а также слово “редрам”, написанное на зеркале, бальном зале и топоре главного антагониста. 
  • Действие фильма происходит в Майами, штат Флорида, но полностью снимали в Квинсленде. И Флорида, и Квинсленд известны как «Солнечный штат» – прозвище, используемое на дорожных знаках в фильме.
  • «Эол», корабль, на который попадают Джесс и ее друзья, был назван в честь древнего правителя ветров, важного героя античной мифологии.

Грег приглашает подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшиеся в живых вынуждены дожидаться помощи, цепляясь за перевернутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанского лайнера. Судно оказывается пустым, часы на борту остановились. Однако вскоре становится ясно: молодые люди не одни на этом огромном корабле, за ними кто-то неустанно следит.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 20 ноября 2017
Премьера в мире 16 октября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Кристофер Смит
Кристофер Смит
В ролях
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Лайм Немсворт
Рэчел Карпани
Эмма Лунг
Майкл Дорман
Майкл Дорман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Треугольник 3 постера
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Треугольник
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19 мая 2022 13:50
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