Треугольник, 2009

Когда Джесс отправляется в дальнее плавание на яхте с группой друзей, она не может избавиться от ощущения, что что-то не так. Ее подозрения оправдываются, когда яхта попадает в шторм, и герои вынуждены сесть на проходящий мимо океанский лайнер, чтобы добраться до безопасного места. Что-то странное происходит на этом корабле, и Джесс убеждена, она уже была здесь раньше. Корабль кажется пустым, часы на борту остановились, но герои чувствуют, что они не одни… Нечто злое обитает на этом судне и стремится уничтожить их одного за другим. Сможет ли Джесс спасти своих друзей?
Грег приглашает подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшиеся в живых вынуждены дожидаться помощи, цепляясь за перевернутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанского лайнера. Судно оказывается пустым, часы на борту остановились. Однако вскоре становится ясно: молодые люди не одни на этом огромном корабле, за ними кто-то неустанно следит.