Пташка, 2019

Тейлор работает фотографом на полставки, делая снимки диких птиц. Именно небольшой заказ от журнала привёл её в лес. Однако привычный распорядок её фотоэкспедиции нарушился, когда её машина заглохла прямо посреди чащи, а телефон перестал принимать сигнал. Но Тейлор не подаётся паники, особенно заметив цифры на дереве – значит где-то неподалёку кто-то живёт. Скоро она и правда набредает на небольшой дом. Хозяин, молчаливый мужчина средних лет, появившийся неожиданно, не слишком рад видеть Тейлор. Он подозрительно относится к ней, но всё же пускает ей в дом. Разговор не клеится, но женщина пытается разрядить обстановку, рассказывая о себе, о своей работе. Постепенно Тейлор начинает понимать, что Риад одержим шпионскими историями, зная досконально сюжет каждой громкой легенды. Тейлор сначала подшучивает над ним, однако скоро ей ставится совсем не до смеха, когда она обнаруживает секретную комнату, полную бумаг с конспирологическими теориями. Но всё становится ещё хуже, когда обезумевший Риад берёт её в плен, видя в ней самой шпионку.