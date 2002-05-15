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Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
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Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов, 2002

2002 / США
6.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Галактическую Республику раздирают противоречия. Несколько тысяч звёздных систем объявили о намерении выйти из состава Республики. Движение сепаратистов, возглавляемое загадочным графом Дуку, серьезно мешает малочисленным джедаям  сохранять мир и порядок в галактике. Сенатор Амидала, бывшая королева Набу, возвращается в Галактический Сенат, чтобы голосовать по принципиальному вопросу: созданию армии Республики в помощь джедаям.

  • Незадолго до того, как Энакин отправляется искать свою мать на Татуине, он разговаривает с сенатором Амидалой. Тень Энакина в этом моменте имеет очертания Дарта Вейдера. По словам создателей, это было совпадением. 
  • Когда Джанго Фетт садится на свой корабль после битвы с Оби-Ваном, он ударяется головой о дверь. Этот момент добавлен намеренно, как отсылка к штурмовику, который случайно бьется головой о дверь в “Новой надежде”. 
  • Во время репетиций и съемок сцены боя между графом Дуку и Йодой, небольшая модель Йоды использовалась в качестве ориентира для сэра Кристофера Ли. У модели были клыки вампира, которые приделали, чтобы пошутить над Ли, который несколько раз в карьере сыграл другого графа - Дракулу.
  • Первый фильм из серии “Звездные войны”, который не стал самым кассовым фильмом года в Северной Америке. Он занял третье место после картин “Человек-паук” и “Властелин колец: Две крепости”.

Прошло десять лет. Несмотря на обещанные реформы, Республика Палпатина рушится на глазах. Сепаратисты разрывают галактику на части, нападая на джедаев; те отчаянно пытаются защитить мир и себя. Падме Амидала, юная сенатор от планеты Набу, вдруг оказывается под ударом. Джедаи выделяют для нее личного телохранителя — подающего надежды Анакина Скайуокера, ученика Оби Вана Кеноби.

6.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 15 мая 2002
Премьера в мире 15 мая 2002
Возраст 0+
Режиссер
Джордж Лукас
Джордж Лукас
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Натали Портман
Натали Портман
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Иен Макдермид
Иен Макдермид
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Все актеры и съемочная группа
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