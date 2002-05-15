Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов, 2002

Галактическую Республику раздирают противоречия. Несколько тысяч звёздных систем объявили о намерении выйти из состава Республики. Движение сепаратистов, возглавляемое загадочным графом Дуку, серьезно мешает малочисленным джедаям сохранять мир и порядок в галактике. Сенатор Амидала, бывшая королева Набу, возвращается в Галактический Сенат, чтобы голосовать по принципиальному вопросу: созданию армии Республики в помощь джедаям.
Прошло десять лет. Несмотря на обещанные реформы, Республика Палпатина рушится на глазах. Сепаратисты разрывают галактику на части, нападая на джедаев; те отчаянно пытаются защитить мир и себя. Падме Амидала, юная сенатор от планеты Набу, вдруг оказывается под ударом. Джедаи выделяют для нее личного телохранителя — подающего надежды Анакина Скайуокера, ученика Оби Вана Кеноби.