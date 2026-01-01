Вы точно уверены в том, что не спите в данный момент? Вы считаете, сон не может изменить Вашу жизнь? Вы знаете, где проходит грань сна и реальности? Вы вообще уверены, что сегодня проснетесь??? Их было трое. Он, она и ее младший брат в придачу. У них было общее дело… Из тех, что не нравятся родителям… Но очень выигрышное! В планах – жить долго и счастливо! Но однажды, средь бела дня, в центре города на ее глазах какой-то мужчина спокойно стреляет в человека… И уходит… Никто его даже не останавливает… Никто его даже не видел! Только она…