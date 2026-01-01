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Не спать

, 2019
Россия / мистика, триллер / 18+
Постер фильма Не спать

О фильме

Вы точно уверены в том, что не спите в данный момент? Вы считаете, сон не может изменить Вашу жизнь? Вы знаете, где проходит грань сна и реальности? Вы вообще уверены, что сегодня проснетесь??? Их было трое. Он, она и ее младший брат в придачу. У них было общее дело… Из тех, что не нравятся родителям… Но очень выигрышное! В планах – жить долго и счастливо! Но однажды, средь бела дня, в центре города на ее глазах какой-то мужчина спокойно стреляет в человека… И уходит… Никто его даже не останавливает… Никто его даже не видел! Только она…

В ролях

Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Александр Збруев
Александр Збруев
Анна Чурина
Анна Чурина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

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