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Анастасия
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Anastasia: The Mystery of Anna

Анастасия, 1986

1986 / Австрия / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 7 декабря 1986
Режиссер
Марвин Чомски
В ролях
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Омар Шариф
Омар Шариф
Элке Соммер
Эдвард Фокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Анастасия 1 постер
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