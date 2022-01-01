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Анастасия
Anastasia: The Mystery of Anna
Анастасия, 1986
1986 / Австрия / США
6.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
мистика
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
3 часа 20 минут
Год выпуска
1986
Премьера в мире
7 декабря 1986
Режиссер
Марвин Чомски
В ролях
Эми Ирвинг
Кристиан Бэйл
Омар Шариф
Элке Соммер
Эдвард Фокс
Все актеры и съемочная группа
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