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Кингз-роу
Kings Row
Кингз-роу, 1942
1942 / США
7.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
мелодрама
мистика
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7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
1942
Премьера в мире
2 февраля 1942
Возраст
18+
Режиссер
Сэм Вуд
В ролях
Роберт Каммингс
Бетти Филд
Энн Шеридан
Роналд Рейган
Чарльз Коберн
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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