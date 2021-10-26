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Завороженный Завороженный
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Spellbound

Завороженный, 1945

1945 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

В институт психиатрии приезжает новый директор, известный ученый Эдвардс. Сотрудница института Констанс Питерсен проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман.

Но молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает - он самозванец, страдающий амнезией. Его настоящее имя Джон Баллантайн, и все указывает на то, что он был пациентом пропавшего доктора Эдвардса и, возможно, он и есть убийца.

Не веря, что Джон преступник, Констанс увозит его к своему старому учителю доктору Брюлову. Они надеются, изучив сны Джона, раскрыть тайны, скрытые в безднах его сознания...

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1945
Премьера в мире 31 октября 1945
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Грегори Пек
Грегори Пек
Михаил Чехов
Лео Дж. Кэрролл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Завороженный 2 постера
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26 октября 2021 18:26
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