Завороженный, 1945

В институт психиатрии приезжает новый директор, известный ученый Эдвардс. Сотрудница института Констанс Питерсен проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман.
Но молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает - он самозванец, страдающий амнезией. Его настоящее имя Джон Баллантайн, и все указывает на то, что он был пациентом пропавшего доктора Эдвардса и, возможно, он и есть убийца.
Не веря, что Джон преступник, Констанс увозит его к своему старому учителю доктору Брюлову. Они надеются, изучив сны Джона, раскрыть тайны, скрытые в безднах его сознания...