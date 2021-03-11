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Бывшая Бывшая
Киноафиша Фильмы Бывшая

Бывшая, 2021

2021 / Россия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Русский фильм ужасов о темной стороне социальных сетей
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Автор добротных и хорошо воспринятых как зрителями, так и критиками короткометражных хорроров «Мама всегда рядом» (2016) и «Под водой», молодой режиссер Евгений Пузыревский наконец-то решился снять свой первый полнометражный фильм.

Картина расскажет о том, как социальные сети и всевозможные мессенджеры могут полностью изменить жизнь современного человека. И порой не в самую лучшую сторону.

Прошло уже довольно много времени с того злосчастного дня, когда, будучи шестнадцатилетним подростком, главный герой опубликовал в одном чате фото тогда еще своей девушки, надеясь таким образом похвастаться перед товарищами и предстать перед ними в лучшем свете. Сейчас у него уже совсем другая, счастливая взрослая жизнь, в которой есть стабильная работа, верные друзья и красавица-невеста Катя. Однако, что однажды попало в интернет, навсегда останется там. Так один случай заставляет главного героя вспомнить свою подростковую влюбленность, после чего с его будущей женой начинают происходить мистические, необъяснимые события. Катя с каждым днем получает все больше и больше таинственных посланий из прошлого своего жениха. Она еще не подозревает, что совсем скоро ее жизнь превратиться в сущий кошмар.

Зрителей ждут знакомая всем любителям ужасов история о зловещих загадках прошлого главного героя и напряженный, окутанный тайнами триллер о том, как зло может использовать в своих целях современные технологии и социальные сети.

Это дебютный фильм режиссера Евгения Пузыревского.

Съемки проходили в Москве.

Первоначально дата релиза была запланирована на апрель 2021 года, однако позднее все же сдвинулась на март. Теперь премьера, похоже, привязана к Международному женскому дню, что не кажется случайностью, ведь и англоязычный промоарт ориентировался на заметный праздник – День Святого Валентина.

Фильм снят при поддержке студии «10/09».

Продюсерами выступили Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев, к числу работ которых принадлежат коммерчески успешные фильмы ужасов «Невеста» и «Пиковая дама: Черный обряд».

Основой картины является идея из сценарной заявки, которая пару лет назад стала победителем открытого конкурса сценариев для хорроров.  Заявок было более тысячи, из них в итоге отобрали всего парочку. Первой экранизировали историю под названием «Рассвет», и вот наконец очередь дошла и до второй истории – «Бывшая». Авторы отмечают, что первоначальный сценарий, направленный на конкурс, был досконально переработан и изменен.

У короткометражного фильма режиссера Евгения Пузыревского «Под водой» (2018) на YouTube на данный момент не одна сотня тысяч просмотров.

Над фильмом работал оператор Денис Аларкон Рамирес, на счету которого такие картины, как «Подбросы» (2018) и «Тайна перевала Дятлова» (2013), а также сериалы «Демон революции» (2017) и «Бесы» (2014).

В ноябре 2020 года прошел американский кинорынок (в формате онлайн), на котором фильмом «Бывшая» режиссера Евгения Пузыревского всерьез заинтересовались зарубежные прокатчики.

История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера в мире 11 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Евгений Пузыревский
Евгений Пузыревский
В ролях
Константин Белошапка
Константин Белошапка
Вера Панфилова
Вера Панфилова
Сергей Двойников
Сергей Двойников
Екатерина Шумакова
Екатерина Шумакова
Елена Морозова
Елена Морозова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бывшая 2 постера
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Бывшая
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Для разнообразия в российский прокат выпускают различные хорроры специально для тех, кто хочет ощутить прилив адреналина и просто пощекотать нервы. Именно для таких фанатов выходит отечественная картина «Бывшая», режиссерский полнометражный дебют Евгения Пузыревского, который не первый раз работает с жанром триллера. Только этот не такой уж длинный фильм (хронометраж всего лишь 87 минут) вполне себе качественно заимствует стилистику американского хоррора. Однако все равно…
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cool.igor-1969 14 марта 2021, 07:30
Ещё не смотрел, но трейлер заинтересовал. Умеют наши создавать напряжённую атмосферу! Посмотрю обязательно.
Максим Иванов 16 марта 2021, 14:32
Хорошая киношка для просмотра с друзьями и попкорном. Здесь и мелодрама, и немножечко оголенки и крутые пугалки. Актеры симпатичные, на них и… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Соцсети как причина всех бед: создатели «Невесты» снимают фильм ужасов «Бывшая» Пугать социальными сетями и мессенджерами будет режиссер-дебютант Евгений Пузыревский.
Написать
28 октября 2019 13:47
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