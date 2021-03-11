Бывшая, 2021

Автор добротных и хорошо воспринятых как зрителями, так и критиками короткометражных хорроров «Мама всегда рядом» (2016) и «Под водой», молодой режиссер Евгений Пузыревский наконец-то решился снять свой первый полнометражный фильм.

Картина расскажет о том, как социальные сети и всевозможные мессенджеры могут полностью изменить жизнь современного человека. И порой не в самую лучшую сторону.

Прошло уже довольно много времени с того злосчастного дня, когда, будучи шестнадцатилетним подростком, главный герой опубликовал в одном чате фото тогда еще своей девушки, надеясь таким образом похвастаться перед товарищами и предстать перед ними в лучшем свете. Сейчас у него уже совсем другая, счастливая взрослая жизнь, в которой есть стабильная работа, верные друзья и красавица-невеста Катя. Однако, что однажды попало в интернет, навсегда останется там. Так один случай заставляет главного героя вспомнить свою подростковую влюбленность, после чего с его будущей женой начинают происходить мистические, необъяснимые события. Катя с каждым днем получает все больше и больше таинственных посланий из прошлого своего жениха. Она еще не подозревает, что совсем скоро ее жизнь превратиться в сущий кошмар.

Зрителей ждут знакомая всем любителям ужасов история о зловещих загадках прошлого главного героя и напряженный, окутанный тайнами триллер о том, как зло может использовать в своих целях современные технологии и социальные сети.