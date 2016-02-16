Газовый свет, 1944

Пола бросает занятия музыкой, выходит замуж за своего аккомпаниатора и переезжает с ним в Лондон, в дом, где она жила в детстве и где стала свидетельницей страшного убийства своей тети, знаменитой актрисы. Мрачная атмосфера дома неожиданно начинает влиять на Полу, она становится слабой и рассеянной, а каждый вечер лишь ей одной кажется, что в доме слегка меркнет газовый свет и на заколоченном чердаке над ее головой слышатся тихие шаги... Инспектор Скотланд-Ярда Камерон, когда-то страстный поклонник убитой актрисы, потрясенный внешним сходством двух женщин, начинает следить за домом и постепенно убеждается, что все происходящее связано с преступлением 14-летней давности. Ведь тайна убийства и судьба пропавших драгоценностей до сих пор не раскрыты...
Сейчас таким сюжетом не удивишь. Щас бы намешали всего, призрак… Читать дальше…