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Газовый свет Газовый свет
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Gaslight

Газовый свет, 1944

1944 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Пола бросает занятия музыкой, выходит замуж за своего аккомпаниатора и переезжает с ним в Лондон, в дом, где она жила в детстве и где стала свидетельницей страшного убийства своей тети, знаменитой актрисы. Мрачная атмосфера дома неожиданно начинает влиять на Полу, она становится слабой и рассеянной, а каждый вечер лишь ей одной кажется, что в доме слегка меркнет газовый свет и на заколоченном чердаке над ее головой слышатся тихие шаги... Инспектор Скотланд-Ярда Камерон, когда-то страстный поклонник убитой актрисы, потрясенный внешним сходством двух женщин, начинает следить за домом и постепенно убеждается, что все происходящее связано с преступлением 14-летней давности. Ведь тайна убийства и судьба пропавших драгоценностей до сих пор не раскрыты...

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1944
Премьера в мире 4 мая 1944
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Анжела Лансбери
Барабара Эверест
Джозеф Коттен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Газовый свет 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 16 февраля 2016, 02:23
Начала смотреть и поняла, что уже видела. Не поразило особо и не запомнилось.
Сейчас таким сюжетом не удивишь. Щас бы намешали всего, призрак… Читать дальше…
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