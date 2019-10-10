Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Предвестник землетрясения
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Предвестник землетрясения

Предвестник землетрясения

Earthquake Bird 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1990-е, Токио. Загадочную эмигрантку подозревают в убийстве подруги, которая была замешана в любовном треугольнике с ней и местным фотографом.

Страна Япония / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 ноября 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Дата выхода
8 ноября 2019 Япония
MPAA R
Производство Scott Free Productions, Trevanna Post, Twenty First City
Другие названия
Earthquake Bird, L'Oiseau-tempête, La música del terremoto, A csendmadár, Cánh Chim Nơi Địa Chấn, Deprem Kuşu, Dove la terra trema, Jordskjelvfuglen, Kde se země chvěje, Outo lintu, Pássaro do Oriente, Ptak, który zwiastował trzęsienie ziemi, Wo die Erde bebt, Προάγγελμα θανάτου, Предвестник землетрясения, الطائر المسافر, アースクエイクバード, 地震鳥
Режиссер
Уош Уэстмоленд
Уош Уэстмоленд
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Кики Сукэдзанэ
Кики Сукэдзанэ
Райли Кио
Райли Кио
Наоки Кобаяси
Ёсико Сакума
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

Когда Тэйдзи вынимает две фотографии из сушильной пластины, они лежат лицевой стороной вверх. На самом деле они были бы лицевой стороной вниз — лицевая сторона фотографий соприкасалась бы со стальной пластиной, которая делает их глянцевыми по мере высыхания.

Цитаты
Lucy Fly [только что познакомились] Просто пытаюсь завести разговор.
Teiji Почему?
Lucy Fly Потому что так делают обычные люди.
Teiji Но ты не обычная.
Lucy Fly И ты тоже.
Teiji Так что давай не будем прикидываться.
Lucy Fly Ладно.
Слушать
саундтрек фильма Предвестник землетрясения
Кадры из фильма
