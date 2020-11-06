Родовое проклятие, 2020

Овдовевшая беременная девушка оказывается в затруднительном положении. На помощь приходят родственники погибшего возлюбленного, предлагающие переехать в просторный загородный дом. Здесь творятся необъяснимые вещи, представляющие смертельную угрозу.
«Родство» — камерный фильм ужасов с непредсказуемым сюжетом. Помимо классических хоррор-элементов режиссер и сценарист Джозеф Маркантонио предлагает драматическую историю об утрате, затрагивая темы, актуальные для каждого зрителя.
Шарлотта Уайлд (Тамара Лоуренс) — молодая британка, мечтающая построить вместе с возлюбленным Беном (Эдвард Холкрофт) полноценную семью. Они счастливы в отношениях и достигают взаимопонимания в любых вопросах. Однако беременность явно не входила в планы Шарлотты, ведь появление малыша поставит карьерные амбиции самодостаточной девушки под угрозу. Но это лишь малая из проблем, с которыми ей предстоит столкнуться.
Бен трагически погибает, оставляя Шарлотту наедине с будущим малышом без средств к существованию. Руку помощи протягивает заботливая свекровь Маргарет (Фиона Шоу), предлагающая временно поселиться в ее старинном доме на отшибе. Кроме пожилой дамы здесь также обитает ее подозрительно преданный пасынок Томас (Джек Лауден). Рассчитывая отвлечься от навалившихся забот, Шарлотта соглашается на переезд. Однако в особняке творятся вещи, не поддающиеся рациональной трактовке. Вдова уверена, что родственники покойного замышляют против нее нечто зловещее. Пытаясь докопаться до сути, жертва обстоятельств начинает собственное расследование.
«Родство» — режиссерский дебют Джозефа Маркантонио в полном метре. Постановщик также написал для кинокартины оригинальный сценарий.
Роль свекрови Маргарет исполнила британка Фиона Шоу. Массовой аудитории актриса знакома в первую очередь по своему участию в фэнтезийной саге «Гарри Поттер». Также звезду можно было встретить в фильмах «Дориан Грей», «Колетт», «Энола Холмс», сериале «Убивая Еву» и других проектах.
Образ вдовы Шарлотты воплотила малоизвестная актриса Тамара Лоуренс. Британской публике она знакома преимущественно по телефильмам и мини-сериалам. Широкую славу Лоуренс приобрела благодаря роли подруги принца в постановке «Король Карл III» 2017 года выпуска. Ее покойного супруга сыграл Эдвард Холкрофт, появлявшийся во франшизе Kingsman.
По словам Джозефа Маркантонио, он стремился акцентировать внимание не на классических хоррор-элементах, а на психическом расстройстве Шарлотты, преодолевающей горечь утраты. Зрители получают возможность взглянуть на мир с точки зрения человека в глубоком кризисе. По своей концепции «Родство» оказывается ближе к социально направленному кино Джордана Пила, нежели к фильмам ужасов в привычном понимании.
Оператором выступил Карлос Каталан, прежде работавший над многими крупными проектами. В его послужном списке ленты «Третья звезда» и «Танцующая в пустыне», а также эпизоды телесериалов «Убийство на пляже», «Убивая Еву» и «Свидания».
Джек Лауден («Дюнкерк», «Капоне. Лицо со шрамом»), сыгравший Томаса, также является одним из продюсеров.
Бен и Шарлотта собираются уехать из Англии, когда девушка узнаёт, что беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк его семьи. Странная одержимость матери Бена ее еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное, невозможность покинуть этот дом – все это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное…