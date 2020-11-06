Родовое проклятие, 2020

«Родство» — режиссерский дебют Джозефа Маркантонио в полном метре. Постановщик также написал для кинокартины оригинальный сценарий.

Роль свекрови Маргарет исполнила британка Фиона Шоу. Массовой аудитории актриса знакома в первую очередь по своему участию в фэнтезийной саге «Гарри Поттер». Также звезду можно было встретить в фильмах «Дориан Грей», «Колетт», «Энола Холмс», сериале «Убивая Еву» и других проектах.

Образ вдовы Шарлотты воплотила малоизвестная актриса Тамара Лоуренс. Британской публике она знакома преимущественно по телефильмам и мини-сериалам. Широкую славу Лоуренс приобрела благодаря роли подруги принца в постановке «Король Карл III» 2017 года выпуска. Ее покойного супруга сыграл Эдвард Холкрофт, появлявшийся во франшизе Kingsman.

По словам Джозефа Маркантонио, он стремился акцентировать внимание не на классических хоррор-элементах, а на психическом расстройстве Шарлотты, преодолевающей горечь утраты. Зрители получают возможность взглянуть на мир с точки зрения человека в глубоком кризисе. По своей концепции «Родство» оказывается ближе к социально направленному кино Джордана Пила, нежели к фильмам ужасов в привычном понимании.

Оператором выступил Карлос Каталан, прежде работавший над многими крупными проектами. В его послужном списке ленты «Третья звезда» и «Танцующая в пустыне», а также эпизоды телесериалов «Убийство на пляже», «Убивая Еву» и «Свидания».

Джек Лауден («Дюнкерк», «Капоне. Лицо со шрамом»), сыгравший Томаса, также является одним из продюсеров.