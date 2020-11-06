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Родовое проклятие Родовое проклятие
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Родовое проклятие, 2020

2020 / Великобритания
4.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Фильм ужасов о беременной женщине, которая сталкивается со зловещими силами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Овдовевшая беременная девушка оказывается в затруднительном положении. На помощь приходят родственники погибшего возлюбленного, предлагающие переехать в просторный загородный дом. Здесь творятся необъяснимые вещи, представляющие смертельную угрозу.

«Родство» — камерный фильм ужасов с непредсказуемым сюжетом. Помимо классических хоррор-элементов режиссер и сценарист Джозеф Маркантонио предлагает драматическую историю об утрате, затрагивая темы, актуальные для каждого зрителя.

Шарлотта Уайлд (Тамара Лоуренс) — молодая британка, мечтающая построить вместе с возлюбленным Беном (Эдвард Холкрофт) полноценную семью. Они счастливы в отношениях и достигают взаимопонимания в любых вопросах. Однако беременность явно не входила в планы Шарлотты, ведь появление малыша поставит карьерные амбиции самодостаточной девушки под угрозу. Но это лишь малая из проблем, с которыми ей предстоит столкнуться.

Бен трагически погибает, оставляя Шарлотту наедине с будущим малышом без средств к существованию. Руку помощи протягивает заботливая свекровь Маргарет (Фиона Шоу), предлагающая временно поселиться в ее старинном доме на отшибе. Кроме пожилой дамы здесь также обитает ее подозрительно преданный пасынок Томас (Джек Лауден). Рассчитывая отвлечься от навалившихся забот, Шарлотта соглашается на переезд. Однако в особняке творятся вещи, не поддающиеся рациональной трактовке. Вдова уверена, что родственники покойного замышляют против нее нечто зловещее. Пытаясь докопаться до сути, жертва обстоятельств начинает собственное расследование.

 

 

«Родство» — режиссерский дебют Джозефа Маркантонио в полном метре. Постановщик также написал для кинокартины оригинальный сценарий.

Роль свекрови Маргарет исполнила британка Фиона Шоу. Массовой аудитории актриса знакома в первую очередь по своему участию в фэнтезийной саге «Гарри Поттер». Также звезду можно было встретить в фильмах «Дориан Грей», «Колетт», «Энола Холмс», сериале «Убивая Еву» и других проектах.

Образ вдовы Шарлотты воплотила малоизвестная актриса Тамара Лоуренс. Британской публике она знакома преимущественно по телефильмам и мини-сериалам. Широкую славу Лоуренс приобрела благодаря роли подруги принца в постановке «Король Карл III» 2017 года выпуска. Ее покойного супруга сыграл Эдвард Холкрофт, появлявшийся во франшизе Kingsman.

По словам Джозефа Маркантонио, он стремился акцентировать внимание не на классических хоррор-элементах, а на психическом расстройстве Шарлотты, преодолевающей горечь утраты. Зрители получают возможность взглянуть на мир с точки зрения человека в глубоком кризисе. По своей концепции «Родство» оказывается ближе к социально направленному кино Джордана Пила, нежели к фильмам ужасов в привычном понимании.

Оператором выступил Карлос Каталан, прежде работавший над многими крупными проектами. В его послужном списке ленты «Третья звезда» и «Танцующая в пустыне», а также эпизоды телесериалов «Убийство на пляже», «Убивая Еву» и «Свидания».

Джек Лауден («Дюнкерк», «Капоне. Лицо со шрамом»), сыгравший Томаса, также является одним из продюсеров.

Бен и Шарлотта собираются уехать из Англии, когда девушка узнаёт, что беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк его семьи. Странная одержимость матери Бена ее еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное, невозможность покинуть этот дом – все это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное…

4.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 июля 2021
Премьера онлайн 25 июня 2021
Премьера в мире 6 ноября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Джозеф Маркантонио
Джозеф Маркантонио
В ролях
Джек Лауден
Джек Лауден
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт
Тамара Лоуренс
Тамара Лоуренс
Хлоя Пирри
Хлоя Пирри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родовое проклятие 4 постера
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Родовое проклятие смотреть онлайн

Родовое проклятие
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Наша рецензия
Физическая и психологическая уязвимость беременной женщины многократно эксплуатировалась в кино, в частности, в фильмах ужасов. Самый очевидный пример – «Ребенок Розмари», а для разбирающихся – «Наследство», где роли одержимой собственным сыном и еще не родившимся внуком женщины и ее невестки сыграли Джессика Лэнг и Гвинет Пэлтроу соответственно. За эту же тему взялся и Джозеф Маркантонио в своем первом полном метре «Родовое проклятие», к сценарию…
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Крикса 3 августа 2021, 12:52
Ну, всё субъективно!
User 29 июля 2021, 18:20
Не ходите!!!! Говно! Потратили время
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19 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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