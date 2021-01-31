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Под прицелом, 2021

2021
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О фильме

Нерешительный Майк идет на поводу у своего лучшего друга Бретта и зовет на свидание соседку Келси, в которую он давно влюблен. Келси неожиданно для Майка соглашается, и перед ним вырастает новая проблема — для того, чтобы заехать за Келси в семь, ему как минимум нужна машина. Тот же неугомонный Бретт уговаривает Майка поискать тачку в интернете. Но вместе с купленной у явного мошенника и шарлатана развалюхой Майк приобретает целый букет проблем: подержанный «Крайслер» до отказа забит героином. Вместо романтического вечера парочку ждут погони и перестрелки, знакомство с местной полицией и нравами местных мафиози.

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 16+
Постер фильма Под прицелом 2 постера
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Под прицелом
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