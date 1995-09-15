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Se7en

Семь, 1995

1995 / США
8.3 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Накануне его выхода в отставку матерому детективу Сомерсету поручают ввести в курс дел своего преемника – молодого импульсивного детектива Миллза. Почти сразу оба мужчины оказываются втянутыми в жестокую игру набожного серийного убийцы Джона Доу. Расчетливый маньяк подвергает своих заложников физическим и моральным пыткам, оставляя на месте преступления название одного из семи смертных грехов и хитрую зацепку для поиска следующей жертвы.

  • Исторически Джоном Доу называли ответчика в англосаксонском суде, если тот не хотел разглашать свое имя или же был неизвестен.
  • Эндрю Кевин Уокер, работавший над сценарием “Семи” в течение двух лет, появился в картине в эпизодической роли: она сыграл роль первого трупа, показанного в процессе расследования.
  • Продюсеры опасались выпускать фильм в прокат из-за снятой Дэвидом Финчером концовки. В итоге решено было уступить Брэду Питту, который заявил об отказе от участия в проекте в случае изменения финала.
  • На роль Джона Доу претендовал вокалист группы “R.E.M.” Майкл Стайп.
  • Роль Миллза предлагали Дензелу Вашингтону, а роль Сомерсета – Аль Пачино, но оба актера ответили отказом.
  • Роль Трейси могла достаться Кристине Эпплгейт и Робин Райт Пенн. В итоге Трейси сыграла Гвинет Пэлтроу, с которой Брэд Питт на момент съемок состоял в романтических отношениях.

Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?

8.3 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 15 сентября 1995
Премьера онлайн 8 октября 2019
Премьера в мире 15 сентября 1995
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Морган Фриман
Морган Фриман
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Р. Ли Эрми
Эндрю Кевин Уокер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Семь 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Лучший триллер, никем непревзойденный, по-моему.
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