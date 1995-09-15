Семь, 1995

Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?