Семь, 1995

Накануне его выхода в отставку матерому детективу Сомерсету поручают ввести в курс дел своего преемника – молодого импульсивного детектива Миллза. Почти сразу оба мужчины оказываются втянутыми в жестокую игру набожного серийного убийцы Джона Доу. Расчетливый маньяк подвергает своих заложников физическим и моральным пыткам, оставляя на месте преступления название одного из семи смертных грехов и хитрую зацепку для поиска следующей жертвы.
Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?