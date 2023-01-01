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Дива
Diva
Дива, 1981
1981 / Франция
6.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
мелодрама
триллер
боевик
мюзикл
мистика
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О фильме
Романтический триллер о взаимоотношениях знаменитой оперной певицы и молодого курьера.
Развернуть
6.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1981
Премьера в мире
11 марта 1981
Возраст
18+
MPAA
R
Режиссер
Жан-Жак Беиней
В ролях
Фредерик Андреи
Ролан Бертен
Вильгельминия Уиггинс Фернандес
Жерар Дармон
Шанталь Дерюаз
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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