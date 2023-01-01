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Дива
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Diva

Дива, 1981

1981 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Романтический триллер о взаимоотношениях знаменитой оперной певицы и молодого курьера.
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 11 марта 1981
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Жан-Жак Беиней
В ролях
Фредерик Андреи
Ролан Бертен
Вильгельминия Уиггинс Фернандес
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Шанталь Дерюаз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дива 2 постера
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