Пятеро незнакомцев неизвестным образом оказываются в странной кубической комнате, на каждой стене которой есть люк, ведущий в другую такую же комнату. Помещения различаются лишь по цвету и содержат внутри разнообразные смертоносные ловушки. Со временем пленники понимают, что выбраться из заточения можно, лишь объединив усилия и правильно разгадав загадки таинственного Куба.
Группа людей, которые никак друг с другом не связаны, неизвестным образом внезапно оказываются в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату. Единственная разница между комнатами — это их цвет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения.