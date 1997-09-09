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Cube

Куб, 1997

1997 / Канада
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Пятеро незнакомцев неизвестным образом оказываются в странной кубической комнате, на каждой стене которой есть люк, ведущий в другую такую же комнату. Помещения различаются лишь по цвету и содержат внутри разнообразные смертоносные ловушки. Со временем пленники понимают, что выбраться из заточения можно, лишь объединив усилия и правильно разгадав загадки таинственного Куба.

  • Режиссер фильма Винченцо Натали был очень недоволен тем, как проходили съемки, и сильно удивился, когда картина стала очень популярной. 
  • Винченцо Натали снял короткометражный фильм, в котором показал Куб снаружи, но позже уничтожил материалы, поскольку не хотел, чтобы кто-то знал, что находится вне Куба. 
  • Фильм был снят в хронологической последовательности и всего за 20 дней в звукозаписывающей студии в Торонто. 
  • Компания C.O.R.E. создала все спецэффекты для фильма бесплатно.
  • Большая часть картины была снята на ручную камеру. 
  • В первоначальной версии сценария все персонажи должны были быть бухгалтерами. Также в одном из первых черновиков сценария персонажи находили инопланетную пищу. От этой идеи пришлось отказаться, так как она слишком явно намекала на происхождение Куба.

Группа людей, которые никак друг с другом не связаны, неизвестным образом внезапно оказываются в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату. Единственная разница между комнатами — это их цвет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения.

7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 15 сентября 2020
Премьера в мире 9 сентября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Винченцо Натали
Винченцо Натали
В ролях
Морис Дин Винт
Морис Дин Винт
Дэвид Хьюлетт
Дэвид Хьюлетт
Николь Де Бур
Никки Гуаданьи
Никки Гуаданьи
Эндрю Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Куб
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