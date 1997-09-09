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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Пятеро незнакомцев неизвестным образом оказываются в странной кубической комнате, на каждой стене которой есть люк, ведущий в другую такую же комнату. Помещения различаются лишь по цвету и содержат внутри разнообразные смертоносные ловушки. Со временем пленники понимают, что выбраться из заточения можно, лишь объединив усилия и правильно разгадав загадки таинственного Куба. Развернуть Режиссер фильма Винченцо Натали был очень недоволен тем, как проходили съемки, и сильно удивился, когда картина стала очень популярной.

Винченцо Натали снял короткометражный фильм, в котором показал Куб снаружи, но позже уничтожил материалы, поскольку не хотел, чтобы кто-то знал, что находится вне Куба.

Фильм был снят в хронологической последовательности и всего за 20 дней в звукозаписывающей студии в Торонто.

Компания C.O.R.E. создала все спецэффекты для фильма бесплатно.

Большая часть картины была снята на ручную камеру.

В первоначальной версии сценария все персонажи должны были быть бухгалтерами. Также в одном из первых черновиков сценария персонажи находили инопланетную пищу. От этой идеи пришлось отказаться, так как она слишком явно намекала на происхождение Куба. Развернуть Группа людей, которые никак друг с другом не связаны, неизвестным образом внезапно оказываются в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату. Единственная разница между комнатами — это их цвет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения. Развернуть 7.8 Оцените 16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1997 Премьера онлайн 15 сентября 2020 Премьера в мире 9 сентября 1997 Возраст 16+ Режиссер Винченцо Натали В ролях Морис Дин Винт Дэвид Хьюлетт Николь Де Бур Никки Гуаданьи Эндрю Миллер Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Квест (2016) 4 Фильм находится в подборках Фильмы про психические расстройства 2 постера

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