Отзывы о фильме
Snoyx 2 апреля 2015, 12:51
Я думаю что фильм будет Аффигенный и советовал бы на него сходить. Ну во - первых его снимали в африке с самыми новыми спец эффектами. И вообще он сам по себе очень зрелищный.
- киноадаптация компьютерной игры.
Компания Microsoft заплатила Алексу Гарленду $1 миллион за сценарий фильма, после чего сценарий был продан студии Universal за $10 миллионов.
После аварийного приземления на древнем кольцевом мире Гало, капитан морской пехоты, его выжившие пехотинцы и генетически-хирургически-модифицированный суперсолдат Мастер Чиф («Старшина») должны выяснить что Ковенанты, инопланетная раса, с которой идет война, ищут на кольце. Однако, Гало хранит гораздо больше тайн, чем обе стороны могли себе представить…