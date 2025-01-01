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Постер фильма Господин оформитель
Постер фильма Господин оформитель
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Господин оформитель

Господин оформитель

Gospodin oformitel 18+
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О фильме

Петербург, начало XX столетия. Художник-оформитель Платон Андреевич получает крупный заказ - владелец ювелирной мастерской хочет видеть на витрине своего магазина манекен девушки в натуральную величину. В поисках натурщицы мужчина знакомится с Анной, смертельно больной девушкой из бедной семьи. Именно она становится музой Платона Андреевича при работе над манекеном. Заказчик остается доволен - кукла выглядит как живая, а вот девушка, послужившая ее прототипом, бесследно исчезает. Спустя несколько лет судьба сводит Платона Андреевича с богатым человеком по фамилии Грильо. Его женой оказывается… Анна. Однако молодая женщина утверждает, что ее зовут Мария и она никогда прежде не была знакома с художником.

  • В основу фильма лег рассказ Александра Грина “Серый автомобиль”, однако сюжет, место действия и персонажи значительно отличаются от литературного первоисточника.
  • Роль Анны/Марии стала дебютом Анны Демьяненко. При этом актерского образования на момент съемок у девушки не было. После она пыталась поступить в театральный вуз, но потерпела неудачу и, снявшись еще в нескольких картинах, переехала в США.
  • В записи саундтрека к фильму принимали участие музыканты культовой группы “Кино”.

Мистическая история, поединок, происходящие между художником и его творением - ожившим манекеном прекрасной девушки, разбивающим жизни своих поклонников. Все действие разворачивается на фоне великолепия дворцов и костюмов эпохи модерна. Фильм пронизан неповторимой загадочностью Серебряного века.

Господин оформитель - отрывок
Господин оформитель  отрывок
Страна СССР
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 31 декабря 1987
Дата выхода
1 декабря 1988 Россия 12+
15 февраля 1989 Португалия
18 мая 1990 Финляндия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Gospodin oformitel, Господин оформитель, Gospodin dizajner, Herra lavastaja, Kirakatrendező úr, Mister Designer, Mr. Designer, O Sr. Decorador, Pan dekorator, ミスター・デザイナー
Режиссер
Олег Тепцов
В ролях
Виктор Авилов
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Господин оформитель

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