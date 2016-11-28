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Постер фильма Смертельное влечение
Постер фильма Смертельное влечение
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Смертельное влечение

Смертельное влечение

Heathers 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В школе Уэстерберг Хай порядки устанавливают девушки из группы «Вереск». Вероника одна из них, но ей не нравится жестокость и несправедливость ее группы по отношению к другим студенткам. Она знакомится с Джеймсом Рином и делится с ним своими переживаниями.

Он предлагает покончить с тиранией и избавиться от девушек из «Вереска», убив их и представив это как самоубийство. Сначала Вероника думает, что он шутит, но девушки исчезают одна за другой, что еще более усиливает их популярность в студенческой среде.

Инсценировав свое самоубийство, Вероника пытается остановить Джеймса Рина.

Смертельное влечение - trailer
Смертельное влечение  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 октября 1988
Дата выхода
31 марта 1989 Россия 16+
19 апреля 1990 Австралия
19 апреля 1989 Бразилия
17 ноября 1989 Великобритания
31 марта 1989 Германия
29 июля 1994 Дания
28 сентября 1989 Индия
31 марта 1989 Ирландия
19 июля 1990 Испания
13 марта 1990 Италия
31 марта 1989 Казахстан
31 марта 1989 Канада
9 августа 1990 Португалия
31 марта 1989 США
31 марта 1989 Украина
31 марта 1989 Филиппины
31 июля 1991 Франция
12 октября 1990 Швеция
8 декабря 1990 Япония
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $1 168 250
Производство New World Pictures, Cinemarque Entertainment
Другие названия
Heathers, Lethal Attraction, Smrtící atrakce, Смертельное влечение, Escuela de jóvenes asesinos, Häxor, läxor och dödliga lektioner, Jóvenes asesinos: atracción letal, Smrtící přitažlivost, हेदर्स, Atração Mortal, Fatal Game, Fatal Games, Gyilkos játékok, Heatherice, Heteros, Las Heathers, Los brezos salvajes, Malkot Ha-Keata, O'limga olib keladigan jalb qilish, Ölümcül cazibə, Schegge di follia, Scoala tinerilor asasini, Série noire au campus, Śmiertelne zauroczenie, Smrtonosna igra, Westerberg High, Φονικό πάθος, Опасно привличане, Өлімге әкелетін құштарлық, Смертельний потяг, Смртоносна привлачност/Smrtonosna privlačnost, ヘザース ベロニカの熱い日, 希德姐妹幫
Режиссер
Майкл Леманн
В ролях
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Лизэнн Фальк
Ким Уолкер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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28 ноября 2016 13:10
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