В школе Уэстерберг Хай порядки устанавливают девушки из группы «Вереск». Вероника одна из них, но ей не нравится жестокость и несправедливость ее группы по отношению к другим студенткам. Она знакомится с Джеймсом Рином и делится с ним своими переживаниями.
Он предлагает покончить с тиранией и избавиться от девушек из «Вереска», убив их и представив это как самоубийство. Сначала Вероника думает, что он шутит, но девушки исчезают одна за другой, что еще более усиливает их популярность в студенческой среде.
Инсценировав свое самоубийство, Вероника пытается остановить Джеймса Рина.
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