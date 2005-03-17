Звонок 2, 2005

С момента трагических событий в Сиэтле проходит полгода. В поисках нового дома журналистка Рэйчел Келлер вместе с сыном Эйданом переезжает в маленький провинциальный городок в штате Орегон и устраивается на работу в местную газету. Совсем скоро спокойная жизнь героини омрачается загадочным происшествием: у себя дома при неизвестных обстоятельствах погибает старшеклассник, а на месте происшествия обнаруживают странную видеозапись.
Действие фильма разворачивается спустя шесть месяцев после ужасных событий, которые произошли с Рэйчел Келлер и ее сыном Эйданом в Сиэттле. Чтобы спрятаться от пугающих воспоминаний и начать новую жизнь, Рэйчел с сыном переезжают в небольшой прибрежный городок Астория, штат Орегон. Но все надежды рушатся, когда в городе погибает подросток, а на месте преступления находят неподписанную видеокассету. Рэйчел понимает, что мстительная Самара вернулась, чтобы продолжить свою безжалостную игру в смерть...
"Очень страшное кино 3" со… Читать дальше…