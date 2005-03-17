Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звонок 2 Звонок 2
Киноафиша Фильмы Звонок 2
The Ring Two

Звонок 2, 2005

2005 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

С момента трагических событий в Сиэтле проходит полгода. В поисках нового дома журналистка Рэйчел Келлер вместе с сыном Эйданом переезжает в маленький провинциальный городок в штате Орегон и устраивается на работу в местную газету. Совсем скоро спокойная жизнь героини омрачается загадочным происшествием: у себя дома при неизвестных обстоятельствах погибает старшеклассник, а на месте происшествия обнаруживают странную видеозапись.

  • В рамках маркетинговой кампании «копии» видеозаписи с Самарой выкладывались на различных интернет-платформах. После видеоролика, длившегося около пяти минут, зрителя перенаправляли на официальный сайт фильма.
  • В одной из сцен упоминается некий доктор Кодзи. Это отсылка к Кодзи Судзуки, автору оригинальных романов, которые легли в основу японского «Звонка» (1998).
  • В ходе производства фильма постоянно происходили странные происшествия. На седьмой день съемок офис кинокомпании затопило из-за прорыва водопроводной трубы. Спустя несколько недель в том же помещении разлился большой контейнер с водой. Режиссер картины Хидео Наката даже попросил провести у себя на родине в Японии специальную церемонию по изгнанию злых духов. Однако, по словам членов съемочной команды, на этом инциденты не закончились. Так, например, в один из дней в ходе съемок натурных сцен пришлось срочно эвакуировать бутафоров, так как на их фургон сел огромный пчелиный рой, который затем исчез так же внезапно, как и появился.

Действие фильма разворачивается спустя шесть месяцев после ужасных событий, которые произошли с Рэйчел Келлер и ее сыном Эйданом в Сиэттле. Чтобы спрятаться от пугающих воспоминаний и начать новую жизнь, Рэйчел с сыном переезжают в небольшой прибрежный городок Астория, штат Орегон. Но все надежды рушатся, когда в городе погибает подросток, а на месте преступления находят неподписанную видеокассету. Рэйчел понимает, что мстительная Самара вернулась, чтобы продолжить свою безжалостную игру в смерть...

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 7 апреля 2005
Премьера в мире 17 марта 2005
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Хидео Наката
Хидео Наката
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Дэвид Дорфман
Сисси Спэйсек
Райан Мерриман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Звонки
Звонки (2017)
6.774194
Звонок
Звонок (2002)
6.5
Звонок
Звонок (1997)
7.133333
Звонок. Последняя глава
Звонок. Последняя глава (2019)
3.8
Стеклянный замок
Стеклянный замок (2017)
7.076923
28 дней
28 дней (2000)
5.4
Забавные игры
Забавные игры (2007)
6.923077
Порок на экспорт
Порок на экспорт (2007)
7.75
Пункт назначения 3
Пункт назначения 3 (2006)
7.2413793
Город, который боялся заката
Город, который боялся заката (2014)
5.6153846
X
X (2022)
7.5
Гонка со временем
Гонка со временем (2021)
4.7894735
Постер фильма Звонок 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Звонок 2 смотреть онлайн

Звонок 2
30 дней бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Звонок
 
Звонок. Последняя глава
 
Стеклянный замок
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В последнее время стало слишком много «Звонков» (или «Кругов» – кому как больше нравится: оригинальное название равно допускает оба перевода). Уже были и японские «Звонки», и корейские, и американские, и сиквелы, и приквелы, и римейки. Теперь вот Хидео Наката, заваривший в 1998 году всю эту кашу, сделал продолжение американского римейка первого «Звонка». При том что никаких звонков в последнем фильме уже нет, если не считать вызывающего исключительно смех дурацкого пролога, где один добрый…
Читать
gbeat 2 апреля 2015, 12:51
я был. просто ужас! в смысле не страшно, а фильм сделан ужасно! натуральный дурдом, не достойный первого Звонка
"Очень страшное кино 3" со… Читать дальше…
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Гробовая тишина оттого и стояла, что большая часть зрителей вкушала тихий мирсный сон. И как было не уснуть! Только самые наивные и простодушные … Читать дальше…
Отзывы Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Звонок 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сиквел «Звонка» выйдет в 2016 году Радостная новость для любителей фильмов ужасов. Легендарный «Звонок» возвращается на экраны с новым актерским составом. Главные роли в фильме исполнят Алекс Роу, Матильда Лутс и Джонни Галэки,
Написать
1 октября 2015 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши