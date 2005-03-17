Звонок 2, 2005

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В последнее время стало слишком много «Звонков» (или «Кругов» – кому как больше нравится: оригинальное название равно допускает оба перевода). Уже были и японские «Звонки», и корейские, и американские, и сиквелы, и приквелы, и римейки. Теперь вот Хидео Наката, заваривший в 1998 году всю эту кашу, сделал продолжение американского римейка первого «Звонка». При том что никаких звонков в последнем фильме уже нет, если не считать вызывающего исключительно смех дурацкого пролога, где один добрый…