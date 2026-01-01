Голубой свет

, 1932
Das Blaue Licht
Германия / мистика, драма, фантастика / 18+
Молодой художник волею судьбы оказывается в далекой деревне, расположенной далеко в Доломитовых Альпах. Там, он знакомится с местным изгоем - девушкой Юнтой, которая живет отшельницей и единственная знает секрет таинственного голубого света, возникающего каждую ночь в полнолуние на вершине горы. Очень часто деревенские люди пытались добраться до этого сияния, однако, погибали, не доходя до вершины...

Лени Рифеншталь
Франц Мальдакеа
Марта Мэйр
Макс Хольцбоэр
Бени Фюрер
Матиас Виман
Режиссер Лени Рифеншталь
Сценарист Бела Балаж, Лени Рифеншталь
Композитор Джузеппе Бечче
Страна Германия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 24 марта 1932
11 августа 1932 Венгрия
24 марта 1932 Германия
16 января 1933 Дания
8 мая 1934 США
11 декабря 1933 Швеция
Производство Leni Riefenstahl-Produktion
Другие названия
Das blaue Licht - Eine Berglegende aus den Dolomiten, The Blue Light, A Luz Azul, Det blå ljuset, Det blå lys, Det blå lyset, Kék fény, La bella maledetta, La lumière bleue, La luz azul, La luz es azul, Mavi Işık, Modré svetlo, Niebieskie światło, Svetlosti bregova, Το γαλάζιο φως, Голубой свет, 青の光

6.8 IMDb

