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Постер фильма Инспектор Гулл
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Киноафиша Фильмы Инспектор Гулл

Инспектор Гулл

Inspektor Gull 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 13 сентября 1979
Производство Ekran
Другие названия
Inspektor Gull, Инспектор Гулл
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Владимир Зельдин
Владимир Зельдин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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