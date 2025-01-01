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Инспектор Гулл
Инспектор Гулл
Inspektor Gull
18+
Напомним о выходе в прокат
мистика
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
13 сентября 1979
Производство
Ekran
Другие названия
Inspektor Gull, Инспектор Гулл
Режиссер
Александр Прошкин
В ролях
Елена Проклова
Владимир Зельдин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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