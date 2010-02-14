Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров проклятых Остров проклятых
Киноафиша Фильмы Остров проклятых
Shutter Island

Остров проклятых, 2009

2009 / США
8.4 Оцените
238 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

1954. Федеральные маршалы Тэдди Дэниелс и Чак Оул отправляются на один из бостонских островов — Шаттер. Там находится Эшклифф — психиатрическое заведение для преступников «со съехавшей крышей». Больницу тщательно охраняют. И как же могла исчезнуть из этого места душевнобольная преступница? Тэдди мучается от мигреней и мрачного прошлого, являющегося ему в грезах: погибающая в пламени пожара жена, расстрел охранников концлагеря Дахау. Настоящее не менее удручает: одна из больных пишет в его блокноте: «Беги!», а в комнате беглянки найдена записка: «Правило четырех — кто 67-й?»…

Литературный первоисточник сценария — одноименный роман Дэнниса Лихэйна, опубликованный в 2003 году. В том же году студия Columbia Pictures приобрела права на экранизацию, но постоянно переносила сроки начала проекта. В результате права вернулись к автору, а проект Скорсезе делался на Paramount.

ДиКаприо поразил писателя серьезным подходом к психологии персонажа, встречи писателя и актера проходили в беседах, и Леонардо копал так глубоко, что Дэннис не мог найти ответов на некоторые его вопросы.

В качестве потенциальных режиссеров рассматривались Вольфганг Петерсен и Дэвид Финчер.

Фильм снят в 2008 году за 4 месяца. Это последний фильм Скорсезе, полностью снятый на пленку, и его четвертая по счету работа с Леонардо ДиКаприо.

Рабочее название проекта — это название психиатрической больницы, фигурирующей в нем, «Эшклиф». Название в прокате Shutter Island — двойная анаграмма: это «правда и ложь» (truths and lies) и «правда/отрицание» (truths/denials).

До «Острова» Скорсезе собирался снять с ДиКаприо «Волка с Уолл-стрит», но с финансированием этого проекта тогда не сложилось.

На роль Чака Оула рассматривались кандидатуры Роберта Дауни-младшего и Джоша Бролина. Но победил Марк Руффало, написавший Скорсезе письмо, полное фанатского обожания и желания работать именно с ним.

Чтобы актеры и съемочная группа прониклись нужной стилистикой, Скорсезе вдохновлял их старыми лентами: американским нуаром «Из прошлого» (1947) и хичкоковским «Головокружением» (1958). Сам он вдохновлялся ужастиками 1940-х — их выпускал продюсер Вэл Льютон. Это были ленты с названиями вроде «Я гуляла с зомби», «Похититель тел», «Остров мертвых».

Лого Paramount и титры идут под фрагменты саундтрека к «Сиянию» Кубрика.

Надпись, увиденная героями по дороге в Эшклифф — «Помните нас, мы тоже жили, любили и смеялись» — с реального кладбища Вайн-Лейк (Мэдфилд). Она посвящена памяти людей, умерших от эпидемии «испанки» в 1918 году.

Реального острова для съемок не нашлось — на нем должны были присутствовать скальный обрыв, пещеры, маяк и мрачное здание. Так что Шаттер «конструировали» из нескольких разных локаций через CGI — острова Пэддокс с кирпичными руинами, больницы в Мэдфилде, парка Уилсон в Дэдхеме, поместья Райс в Ипсвиче, павильонов. Общие планы корпуса C снимались с использованием модели 5x2,5 м, масштаб 1:35 — ее создала компания New Deal Studios. В виде модели сделали и интерьер. Для маяка также создали экстерьерную и интерьерную модели. Первая была трехметровой высоты, в масштабе 1:12.

Бурю снимали с помощью труб, входивших в систему дождевого орошения и подвешенных на автокранах, и четырех вентиляторов, создававших ветер.

Эпизоды в Дахау должны были полностью сниматься на пленку 65 мм, но все такие камеры на вторую ночь съемок сломались.

Сцена с Тэдди и Долорес, распадающейся прахом в его объятиях, снята с участием трех экземпляров Долорес. Мишель Уильямс в натуре истекала литром бутафорской крови, ее резиновая копия — модель от студии Legacy Effects — воспламенялась с помощью проводов и внутренних трубок с горючим и рассыпалась в пепел. Цифровая копия была создана на всякий случай. Финальный композит — это микс всех трех элементов.

После премьеры Скорсезе сказал в интервью, что не покажет новую работу младшей дочери Франческе — «рановато, ей всего 10».

Полицейский вместе со своим напарником отправляется на остров Шаттер. Там им, отрезанным от большой земли внезапным ураганом, предстоит расследовать исчезновение пациентки из госпиталя для психически больных преступников.

8.4 Оцените
238 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 августа 2021
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 14 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Марк Руффало
Марк Руффало
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Лекарство от здоровья
Лекарство от здоровья (2016)
6.8444443
Обитель проклятых
Обитель проклятых (2014)
8.153846
Дом грез
Дом грез (2011)
7.551724
Начало
Начало (2010)
8.77551
Игра в прятки
Игра в прятки (2005)
6.866667
Другие
Другие (2001)
7.796875
Бойцовский клуб
Бойцовский клуб (1999)
8.423611
Шестое чувство
Шестое чувство (1999)
7.5128207
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы с плохим концом Фильмы с плохим концом
Фильмы про врачей Фильмы про врачей
Фильмы про психические расстройства Фильмы про психические расстройства
Фильмы про зону Фильмы про зону
Психологические триллеры Психологические триллеры
Фильмы с Леонардо ДиКаприо Фильмы с Леонардо ДиКаприо
Психологические фильмы Психологические фильмы
Фильмы без хэппи-энда Фильмы без хэппи-энда
Фильмы с неожиданной развязкой Фильмы с неожиданной развязкой
Постер фильма Остров проклятых 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Федеральные маршалы Тедди Дэниелс и Чак Оул прибывают на остров Шаттер, где расследуют исчезновение пациентки из госпиталя для психически больных преступников. Вот только прибыв, замечают подозрительное поведение персонала и их подопечных, которые явно что-то скрывают. В процессе расследования обнаруживается еще больше странных фактов, открывающих неожиданную правду.  Правду, которой противостоит не ложь, но отрицание. Лаэта Калогридис проделала поистине титаническую работу, сумев…
Читать
Нели Исаева 16 августа 2021, 07:24
А ниче что это не премьра? 100 раз уже все пересмотрели
Отзывы Написать
238 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 блестящих фильмов, которые играют с пониманием реальности Эти картины водят зрителей за нос — а мы и рады обманываться в ожиданиях и напряженно следить за сюжетом.
Написать
6 апреля 2022 19:42
Загадочные убийства, поиски истины и призраки прошлого: 15 фильмов, в которых ни в чем нельзя быть уверенным Рассказываем о картинах, оставляющих после просмотра больше вопросов, чем ответов.
Написать
26 октября 2021 18:26
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов В онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
Написать
15 июня 2021 15:48
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
репортаж о съемках 2
Репортаж о съемках 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши