Остров проклятых, 2009

1954. Федеральные маршалы Тэдди Дэниелс и Чак Оул отправляются на один из бостонских островов — Шаттер. Там находится Эшклифф — психиатрическое заведение для преступников «со съехавшей крышей». Больницу тщательно охраняют. И как же могла исчезнуть из этого места душевнобольная преступница? Тэдди мучается от мигреней и мрачного прошлого, являющегося ему в грезах: погибающая в пламени пожара жена, расстрел охранников концлагеря Дахау. Настоящее не менее удручает: одна из больных пишет в его блокноте: «Беги!», а в комнате беглянки найдена записка: «Правило четырех — кто 67-й?»…
Литературный первоисточник сценария — одноименный роман Дэнниса Лихэйна, опубликованный в 2003 году. В том же году студия Columbia Pictures приобрела права на экранизацию, но постоянно переносила сроки начала проекта. В результате права вернулись к автору, а проект Скорсезе делался на Paramount.
ДиКаприо поразил писателя серьезным подходом к психологии персонажа, встречи писателя и актера проходили в беседах, и Леонардо копал так глубоко, что Дэннис не мог найти ответов на некоторые его вопросы.
В качестве потенциальных режиссеров рассматривались Вольфганг Петерсен и Дэвид Финчер.
Фильм снят в 2008 году за 4 месяца. Это последний фильм Скорсезе, полностью снятый на пленку, и его четвертая по счету работа с Леонардо ДиКаприо.
Рабочее название проекта — это название психиатрической больницы, фигурирующей в нем, «Эшклиф». Название в прокате Shutter Island — двойная анаграмма: это «правда и ложь» (truths and lies) и «правда/отрицание» (truths/denials).
До «Острова» Скорсезе собирался снять с ДиКаприо «Волка с Уолл-стрит», но с финансированием этого проекта тогда не сложилось.
На роль Чака Оула рассматривались кандидатуры Роберта Дауни-младшего и Джоша Бролина. Но победил Марк Руффало, написавший Скорсезе письмо, полное фанатского обожания и желания работать именно с ним.
Чтобы актеры и съемочная группа прониклись нужной стилистикой, Скорсезе вдохновлял их старыми лентами: американским нуаром «Из прошлого» (1947) и хичкоковским «Головокружением» (1958). Сам он вдохновлялся ужастиками 1940-х — их выпускал продюсер Вэл Льютон. Это были ленты с названиями вроде «Я гуляла с зомби», «Похититель тел», «Остров мертвых».
Лого Paramount и титры идут под фрагменты саундтрека к «Сиянию» Кубрика.
Надпись, увиденная героями по дороге в Эшклифф — «Помните нас, мы тоже жили, любили и смеялись» — с реального кладбища Вайн-Лейк (Мэдфилд). Она посвящена памяти людей, умерших от эпидемии «испанки» в 1918 году.
Реального острова для съемок не нашлось — на нем должны были присутствовать скальный обрыв, пещеры, маяк и мрачное здание. Так что Шаттер «конструировали» из нескольких разных локаций через CGI — острова Пэддокс с кирпичными руинами, больницы в Мэдфилде, парка Уилсон в Дэдхеме, поместья Райс в Ипсвиче, павильонов. Общие планы корпуса C снимались с использованием модели 5x2,5 м, масштаб 1:35 — ее создала компания New Deal Studios. В виде модели сделали и интерьер. Для маяка также создали экстерьерную и интерьерную модели. Первая была трехметровой высоты, в масштабе 1:12.
Бурю снимали с помощью труб, входивших в систему дождевого орошения и подвешенных на автокранах, и четырех вентиляторов, создававших ветер.
Эпизоды в Дахау должны были полностью сниматься на пленку 65 мм, но все такие камеры на вторую ночь съемок сломались.
Сцена с Тэдди и Долорес, распадающейся прахом в его объятиях, снята с участием трех экземпляров Долорес. Мишель Уильямс в натуре истекала литром бутафорской крови, ее резиновая копия — модель от студии Legacy Effects — воспламенялась с помощью проводов и внутренних трубок с горючим и рассыпалась в пепел. Цифровая копия была создана на всякий случай. Финальный композит — это микс всех трех элементов.
После премьеры Скорсезе сказал в интервью, что не покажет новую работу младшей дочери Франческе — «рановато, ей всего 10».
Полицейский вместе со своим напарником отправляется на остров Шаттер. Там им, отрезанным от большой земли внезапным ураганом, предстоит расследовать исчезновение пациентки из госпиталя для психически больных преступников.