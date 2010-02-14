Остров проклятых, 2009

Литературный первоисточник сценария — одноименный роман Дэнниса Лихэйна, опубликованный в 2003 году. В том же году студия Columbia Pictures приобрела права на экранизацию, но постоянно переносила сроки начала проекта. В результате права вернулись к автору, а проект Скорсезе делался на Paramount.

ДиКаприо поразил писателя серьезным подходом к психологии персонажа, встречи писателя и актера проходили в беседах, и Леонардо копал так глубоко, что Дэннис не мог найти ответов на некоторые его вопросы.

В качестве потенциальных режиссеров рассматривались Вольфганг Петерсен и Дэвид Финчер.

Фильм снят в 2008 году за 4 месяца. Это последний фильм Скорсезе, полностью снятый на пленку, и его четвертая по счету работа с Леонардо ДиКаприо.

Рабочее название проекта — это название психиатрической больницы, фигурирующей в нем, «Эшклиф». Название в прокате Shutter Island — двойная анаграмма: это «правда и ложь» (truths and lies) и «правда/отрицание» (truths/denials).

До «Острова» Скорсезе собирался снять с ДиКаприо «Волка с Уолл-стрит», но с финансированием этого проекта тогда не сложилось.

На роль Чака Оула рассматривались кандидатуры Роберта Дауни-младшего и Джоша Бролина. Но победил Марк Руффало, написавший Скорсезе письмо, полное фанатского обожания и желания работать именно с ним.

Чтобы актеры и съемочная группа прониклись нужной стилистикой, Скорсезе вдохновлял их старыми лентами: американским нуаром «Из прошлого» (1947) и хичкоковским «Головокружением» (1958). Сам он вдохновлялся ужастиками 1940-х — их выпускал продюсер Вэл Льютон. Это были ленты с названиями вроде «Я гуляла с зомби», «Похититель тел», «Остров мертвых».

Лого Paramount и титры идут под фрагменты саундтрека к «Сиянию» Кубрика.

Надпись, увиденная героями по дороге в Эшклифф — «Помните нас, мы тоже жили, любили и смеялись» — с реального кладбища Вайн-Лейк (Мэдфилд). Она посвящена памяти людей, умерших от эпидемии «испанки» в 1918 году.

Реального острова для съемок не нашлось — на нем должны были присутствовать скальный обрыв, пещеры, маяк и мрачное здание. Так что Шаттер «конструировали» из нескольких разных локаций через CGI — острова Пэддокс с кирпичными руинами, больницы в Мэдфилде, парка Уилсон в Дэдхеме, поместья Райс в Ипсвиче, павильонов. Общие планы корпуса C снимались с использованием модели 5x2,5 м, масштаб 1:35 — ее создала компания New Deal Studios. В виде модели сделали и интерьер. Для маяка также создали экстерьерную и интерьерную модели. Первая была трехметровой высоты, в масштабе 1:12.

Бурю снимали с помощью труб, входивших в систему дождевого орошения и подвешенных на автокранах, и четырех вентиляторов, создававших ветер.

Эпизоды в Дахау должны были полностью сниматься на пленку 65 мм, но все такие камеры на вторую ночь съемок сломались.

Сцена с Тэдди и Долорес, распадающейся прахом в его объятиях, снята с участием трех экземпляров Долорес. Мишель Уильямс в натуре истекала литром бутафорской крови, ее резиновая копия — модель от студии Legacy Effects — воспламенялась с помощью проводов и внутренних трубок с горючим и рассыпалась в пепел. Цифровая копия была создана на всякий случай. Финальный композит — это микс всех трех элементов.

После премьеры Скорсезе сказал в интервью, что не покажет новую работу младшей дочери Франческе — «рановато, ей всего 10».