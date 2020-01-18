Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь Ночь
Киноафиша Фильмы Ночь
The Night

Ночь, 2020

2020 / США / Иран
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Фильм ужасов в стиле «Сияния»
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Внутренние переживания героев выходят наружу в стильном психологическом триллере ирано-американского режиссера Куроша Ахари. «Ночь» повествует о супружеской паре – иранских эмигрантах Бабаке (Шахаб Хоссейни) и его жене Неде (Нюша Нур). Вместе с их маленькой дочерью они приятно проводят вечер на званом ужине у своих друзей в Лос-Анджелесе. Во время застолья становится очевидно, что у пары намного больше семейных проблем, чем может показаться на первый взгляд. Отчасти они вызваны долгой разлукой возлюбленных из-за того, что Бабак приехал в Америку намного раньше своей жены. Вечер подходит к концу, и семья начинает собираться домой. Из-за большого количества алкоголя и постоянной ноющей зубной боли Бабак никак не может сосредоточиться на дороге и беспорядочно водит. Как назло, GPS ломается в самый неподходящий момент, поэтому семья импульсивно решает провести ночь в ближайшем отеле.

На стойке регистрации их встречает тихий и учтивый ночной администратор (Джордж Магуайр), который регистрирует их в комнате номер 414 и не упоминает о том, что они здесь не единственные гости.

Добравшись до номера и приготовившись ко сну, пара понимает, что в безобидном отеле происходят странные, а порой и попросту пугающие вещи. Бабак и Неда никак не могут сомкнуть глаз из-за странных звуков и явлений. То им слышится плач одинокого мальчика в пустом коридоре, то их приводят в ужас зловещие истории чересчур дружелюбного администратора об убийствах и преступлениях, свидетелем которых он когда-то был сам.

Фильм является первой совместной работой Ирана и США после Иранской революции в 1979 году.

Это также первый фильм американского производства, который получил разрешение на показ в Иране после событий 1979 года.

Диалоги в фильме ведутся в основном на языке фарси.

Актер Шахаб Хоссейни известен своими работами в фильмах другого известного иранского режиссера Асгара Фархади. Например, он появлялся в таких картинах, как «История Элли», «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжер». За последний фильм он получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в категории «Лучшая мужская роль». 

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре в январе 2020 г. Также фильм принял участие в фестивалях в Ньюпорт-Бич, Омахе и кинофестивале Cinequest.

Премьера фильма в кинотеатрах США состоялась в январе 2021 года.

Режиссер Курош Ахари выступил также и сценаристом картины в соавторстве с Миладом Джармузом. Оба автора подтвердили, что при написании сценария вдохновлялись картиной Стэнли Кубрика «Сияние».

Это дебютный полнометражный фильм режиссера ирано-американского происхождения Куроша Ахари. Одна из его предыдущих короткометражных работ «Поколения» был снят при поддержке актера Тома Хэнкса.

Для актера Шахаба Хоссейни это первая работа в фильме американского производства.

Отель Normandie, в котором разворачиваются главные события фильма, существует на самом деле и находится в Лос-Анджелесе.

Одним из продюсеров выступил Джеффри Аллард, который в свое время был исполнительным продюсером фильма «Техасская резня бензопилой». 

Засидевшись в гостях, супружеская пара с младенцем отправляется на машине домой, но по пути всё же решает переночевать в отеле. В первой попавшейся гостинице их встречает странный портье, а в номере супруги начинают слышать посторонние звуки — будто кто-то никак не хочет оставить их в покое.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 апреля 2021
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 18 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Курош Ахари
Курош Ахари
В ролях
Шахаб Хоссейни
Шахаб Хоссейни
Джордж Магуайр
Джордж Магуайр
Нюша Нур
Майкл Грэм
Элестер Лэтэм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Не переживайте насчет лаконичного названия. За внешней простотой таится нетривиальное содержание. В центре внимания американского режиссера иранского происхождения Куроша Ахари молодая пара, муж и жена. Они едут в гости к своим друзьям и проводят с ними довольно много времени. За окном уже темнеет, а младенцу молодой пары хорошо бы уже крепко спать. Поэтому герои, не желая обременять друзей, принимают решение остановиться на ночевку в ближайшем отеле. На входе в гостиницу их встречает…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ночь
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши