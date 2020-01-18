Ночь, 2020

Внутренние переживания героев выходят наружу в стильном психологическом триллере ирано-американского режиссера Куроша Ахари. «Ночь» повествует о супружеской паре – иранских эмигрантах Бабаке (Шахаб Хоссейни) и его жене Неде (Нюша Нур). Вместе с их маленькой дочерью они приятно проводят вечер на званом ужине у своих друзей в Лос-Анджелесе. Во время застолья становится очевидно, что у пары намного больше семейных проблем, чем может показаться на первый взгляд. Отчасти они вызваны долгой разлукой возлюбленных из-за того, что Бабак приехал в Америку намного раньше своей жены. Вечер подходит к концу, и семья начинает собираться домой. Из-за большого количества алкоголя и постоянной ноющей зубной боли Бабак никак не может сосредоточиться на дороге и беспорядочно водит. Как назло, GPS ломается в самый неподходящий момент, поэтому семья импульсивно решает провести ночь в ближайшем отеле.
На стойке регистрации их встречает тихий и учтивый ночной администратор (Джордж Магуайр), который регистрирует их в комнате номер 414 и не упоминает о том, что они здесь не единственные гости.
Добравшись до номера и приготовившись ко сну, пара понимает, что в безобидном отеле происходят странные, а порой и попросту пугающие вещи. Бабак и Неда никак не могут сомкнуть глаз из-за странных звуков и явлений. То им слышится плач одинокого мальчика в пустом коридоре, то их приводят в ужас зловещие истории чересчур дружелюбного администратора об убийствах и преступлениях, свидетелем которых он когда-то был сам.
Фильм является первой совместной работой Ирана и США после Иранской революции в 1979 году.
Это также первый фильм американского производства, который получил разрешение на показ в Иране после событий 1979 года.
Диалоги в фильме ведутся в основном на языке фарси.
Актер Шахаб Хоссейни известен своими работами в фильмах другого известного иранского режиссера Асгара Фархади. Например, он появлялся в таких картинах, как «История Элли», «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжер». За последний фильм он получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в категории «Лучшая мужская роль».
Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре в январе 2020 г. Также фильм принял участие в фестивалях в Ньюпорт-Бич, Омахе и кинофестивале Cinequest.
Премьера фильма в кинотеатрах США состоялась в январе 2021 года.
Режиссер Курош Ахари выступил также и сценаристом картины в соавторстве с Миладом Джармузом. Оба автора подтвердили, что при написании сценария вдохновлялись картиной Стэнли Кубрика «Сияние».
Это дебютный полнометражный фильм режиссера ирано-американского происхождения Куроша Ахари. Одна из его предыдущих короткометражных работ «Поколения» был снят при поддержке актера Тома Хэнкса.
Для актера Шахаба Хоссейни это первая работа в фильме американского производства.
Отель Normandie, в котором разворачиваются главные события фильма, существует на самом деле и находится в Лос-Анджелесе.
Одним из продюсеров выступил Джеффри Аллард, который в свое время был исполнительным продюсером фильма «Техасская резня бензопилой».
Засидевшись в гостях, супружеская пара с младенцем отправляется на машине домой, но по пути всё же решает переночевать в отеле. В первой попавшейся гостинице их встречает странный портье, а в номере супруги начинают слышать посторонние звуки — будто кто-то никак не хочет оставить их в покое.