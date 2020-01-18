Ночь, 2020

Внутренние переживания героев выходят наружу в стильном психологическом триллере ирано-американского режиссера Куроша Ахари. «Ночь» повествует о супружеской паре – иранских эмигрантах Бабаке (Шахаб Хоссейни) и его жене Неде (Нюша Нур). Вместе с их маленькой дочерью они приятно проводят вечер на званом ужине у своих друзей в Лос-Анджелесе. Во время застолья становится очевидно, что у пары намного больше семейных проблем, чем может показаться на первый взгляд. Отчасти они вызваны долгой разлукой возлюбленных из-за того, что Бабак приехал в Америку намного раньше своей жены. Вечер подходит к концу, и семья начинает собираться домой. Из-за большого количества алкоголя и постоянной ноющей зубной боли Бабак никак не может сосредоточиться на дороге и беспорядочно водит. Как назло, GPS ломается в самый неподходящий момент, поэтому семья импульсивно решает провести ночь в ближайшем отеле.

На стойке регистрации их встречает тихий и учтивый ночной администратор (Джордж Магуайр), который регистрирует их в комнате номер 414 и не упоминает о том, что они здесь не единственные гости.

Добравшись до номера и приготовившись ко сну, пара понимает, что в безобидном отеле происходят странные, а порой и попросту пугающие вещи. Бабак и Неда никак не могут сомкнуть глаз из-за странных звуков и явлений. То им слышится плач одинокого мальчика в пустом коридоре, то их приводят в ужас зловещие истории чересчур дружелюбного администратора об убийствах и преступлениях, свидетелем которых он когда-то был сам.