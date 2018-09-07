Гвен, 2018

1855 год. Гвен — красивая деревенская девушка, на долю которой выпадают суровые испытания: отца забрили в армию, Гвен в одиночку вынуждена заботиться о младшей сестре и сварливой матери, страдающей загадочной болезнью, схожей с эпилепсией. Тем временем алчная горнодобывающая компания посягает на клочок земли, единственное, что есть у семьи Гвен. Мрак сгущается, ветер воет, шёпот деревьев кажется зловещим посланием... Дебют Уильяма Макгрегора переплетает мотивы готического романа, мистику и суровый реализм; здесь поэтическое кино встречается с политическим, посвященным классовому противостоянию. Выше любых похвал работа Элеанор Уортингтон-Кокс — подросшей малютки Авроры из «Малефисенты».