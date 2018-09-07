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Гвен Гвен
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Gwen

Гвен, 2018

2018 / Великобритания
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10 голосов
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О фильме

1855 год. Гвен — красивая деревенская девушка, на долю которой выпадают суровые испытания: отца забрили в армию, Гвен в одиночку вынуждена заботиться о младшей сестре и сварливой матери, страдающей загадочной болезнью, схожей с эпилепсией. Тем временем алчная горнодобывающая компания посягает на клочок земли, единственное, что есть у семьи Гвен. Мрак сгущается, ветер воет, шёпот деревьев кажется зловещим посланием... Дебют Уильяма Макгрегора переплетает мотивы готического романа, мистику и суровый реализм; здесь поэтическое кино встречается с политическим, посвященным классовому противостоянию. Выше любых похвал работа Элеанор Уортингтон-Кокс — подросшей малютки Авроры из «Малефисенты».

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Уильям МакГрегор
В ролях
Элинор Уортингтон-Кокс
Ричард Хэррингтон
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Максин Пик
Максин Пик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гвен 2 постера
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саундтрек фильма Гвен
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