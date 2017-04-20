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Голос из камня Голос из камня
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Voice from the Stone

Голос из камня, 2017

2017 / США
7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Голос из камня» - это вторая режиссёрская работа Эрика Д. Хауэлла после ленты «От рая до ада». Картина примечательна, прежде всего, сыгравшей там главную роль Эмилией Кларк, известной по сериалу «Игра престолов». Также в фильме снялись Мартон Чокаш («Великий уравнитель», «Царство небесное»), Катерина Мурино («Казино Рояль») и другие.

Действие картины «Голос из камня» разворачивается в Тоскане в 50-х годах прошлого столетия. У главной героини появляется новый подопечный. Не так давно у мальчика умерла мама и девушка пытается помочь ему адаптироваться к новой жизни. Однако она даже не подозревает о потусторонних силах, с которыми связана семья мальчика, поэтому оказывается загнана в кошмарную ловушку.

- «Голос из камня» - это первый полнометражный фильм Эрика Д. Хауэлла за последние 14 лет

- В основе сюжета фильма «Голос из камня» лежит одноимённая книга Сильвио Раффо

- Главную роль могла сыграть Мэгги Джилленхолл

- Изначально в режиссёрском кресле должен был быть режиссёр «Звонка» Хидео Наката

Медсестру Верену нанимают ухаживать за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Оказывается, тот дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Девушка прибывает в старинный особняк, где проживают 40-летний вдовец Клаус с сыном и несколько слуг. Вскоре Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и медсестрой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…

7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера онлайн 28 апреля 2017
Премьера в мире 20 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Эрик Д. Хауэлл
Эрик Д. Хауэлл
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Катерина Мурино
Катерина Мурино
Кейт Линдер
Кейт Линдер
Лиза Гастони
Лиза Гастони
Все актеры и съемочная группа
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Голос из камня смотреть онлайн

Голос из камня
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Инициативная молодая девушка вторгается в мрачное болото, которое его жители почему-то именуют своим домом, и наводит там порядок, неся свет, радость и счастье каждому обитателю. С неизменным оптимизмом и любовью к жизни она сражается с трудностями, шаг за шагом сокращая дистанцию между собой и мужчиной, который в конце этой счастливой истории обычно становится ее наречённым. И словно природа ей благоволит, а ключики к сердцу подбираются легко и непринужденно…. Но не в «Голосе из…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк обнажилась в новом фильме Эмилия Кларк, которая не смущается сниматься обнаженной ради искусства, появится в откровенной сцене нового триллера «Голос из камня». Фанатов «Игры престолов» обнаженная натура Кларк, скорее всего,
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3 мая 2017 08:06
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