Голос из камня, 2017

«Голос из камня» - это вторая режиссёрская работа Эрика Д. Хауэлла после ленты «От рая до ада». Картина примечательна, прежде всего, сыгравшей там главную роль Эмилией Кларк, известной по сериалу «Игра престолов». Также в фильме снялись Мартон Чокаш («Великий уравнитель», «Царство небесное»), Катерина Мурино («Казино Рояль») и другие.
Действие картины «Голос из камня» разворачивается в Тоскане в 50-х годах прошлого столетия. У главной героини появляется новый подопечный. Не так давно у мальчика умерла мама и девушка пытается помочь ему адаптироваться к новой жизни. Однако она даже не подозревает о потусторонних силах, с которыми связана семья мальчика, поэтому оказывается загнана в кошмарную ловушку.
- «Голос из камня» - это первый полнометражный фильм Эрика Д. Хауэлла за последние 14 лет
- В основе сюжета фильма «Голос из камня» лежит одноимённая книга Сильвио Раффо
- Главную роль могла сыграть Мэгги Джилленхолл
- Изначально в режиссёрском кресле должен был быть режиссёр «Звонка» Хидео Наката
Медсестру Верену нанимают ухаживать за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Оказывается, тот дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Девушка прибывает в старинный особняк, где проживают 40-летний вдовец Клаус с сыном и несколько слуг. Вскоре Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и медсестрой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…