Голос из камня, 2017

«Голос из камня» - это вторая режиссёрская работа Эрика Д. Хауэлла после ленты «От рая до ада». Картина примечательна, прежде всего, сыгравшей там главную роль Эмилией Кларк, известной по сериалу «Игра престолов». Также в фильме снялись Мартон Чокаш («Великий уравнитель», «Царство небесное»), Катерина Мурино («Казино Рояль») и другие.

Действие картины «Голос из камня» разворачивается в Тоскане в 50-х годах прошлого столетия. У главной героини появляется новый подопечный. Не так давно у мальчика умерла мама и девушка пытается помочь ему адаптироваться к новой жизни. Однако она даже не подозревает о потусторонних силах, с которыми связана семья мальчика, поэтому оказывается загнана в кошмарную ловушку.